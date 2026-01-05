總統閣揆下鄉救總預算案？鄭麗文指畫錯重點：癥結在賴清德心魔

國民黨副主席季麟連(右)陪同國民黨主席鄭麗文致送王金平最高顧問聘書，會後接受媒體聯訪。李政龍攝



《自由時報》報導，賴清德總統、行政院長卓榮泰將下鄉向社會大眾訴諸總預算案對國家建設及民生福祉的不可或缺。對此，國民黨主席鄭麗文今（5日）表示，賴清德、卓榮泰畫錯重點，質疑兩人不尊重國會三讀通過的法案，問題癥結在賴清德心魔，應該透過智慧跟國會共商國是推動國政，而非任性耍賴，一直把在野當死敵，希望賴三思。

鄭麗文今致贈立法院前院長王金平國民黨最高顧問聘書。她受訪時指出，賴清德、卓榮泰畫錯重點，總預算案沒有送進立法院，是賴、卓不尊重三讀通過的法案與預算，包括警消、提高軍人待遇等，賴清德不想面對問題癥結，只想提早開打選戰。

她表示，解鈴還需繫鈴人，一切癥結都在賴清德的心魔，希望賴總統端正心態、做全民總統，而不是心心念把在野黨當假想敵、死敵，台灣朝野如何團結對外？

