總統陪伴獨居長輩圍爐做紅龜粿 盼國人過年多關心弱勢

歲末年終，賴清德總統今天(29日)前往台中老人社福機構出席陪伴獨居長輩圍爐活動。總統表示，台灣整體經濟表現穩健，但也呼籲大家在過年期間多關心弱勢民眾，共同讓社會更溫暖。

賴清德總統29日午間前往台中出席弘道老人福利基金會「寒冬助老拜早年陪伴獨居長輩圍爐」活動。

總統抵達後，首先欣賞百歲爺爺的魔術表演，並與現場長輩一起貼春聯、製作紅龜粿及圍爐交流，氣氛熱絡溫馨。

總統表示，他很高興如同往年一樣，與弘道基金會及團隊一起向長輩拜早年並陪伴圍爐，他也祝福新的一年長輩們都身體健康、平安順利，也祝賀大家「新年快樂、馬到成功」。

總統也表示，過去一年雖然仍有部分產業及個別企業受到影響，但台灣整體經濟表現穩健，期盼過年期間社會大眾也能發揮愛心，關心周遭弱勢團體與需要協助的民眾。(編輯：鍾錦隆)