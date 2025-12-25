總統震怒 藍委：民進黨急了

賴清德總統昨怒批在野黨聲稱支持國防卻擋國防特別預算，立法院無如期審查預算，阻礙國家發展，有何資格談憲政？國民黨立委林沛祥說，賴總統把立法院和中華民國憲法視為敵人與災難，才會發表奇怪言論，一切源於賴總統不尊重中華民國跟憲法；國民黨立委李彥秀說，民進黨急了，可能來自外部的軍購壓力，但台灣社會嚴重撕裂、貧富差距失衡，都不見賴總統動怒，「總統之怒」用錯方向。

國民黨發言人牛煦庭說，在野要的是依法編列預算，鼓勵國軍、提振警消士氣，這麼基本的工作都做不到，顯然溝通無能，身為總統只會發脾氣，無助解決僵局。

林沛祥說，他不認同賴總統說法，軍人加薪、提高退休警消所得替代率等該編的預算，均未被行政院編列，立法院三讀通過的法案，被行政院用不編預算的方式廢除；行政院長卓榮泰不副署新版財劃法，這是閣揆對總統提出不信任、否定案，行政院不願配合，而非因為立法院。

針對防衛特別條例草案，林沛祥說，這是中華民國的預算，應該由總統主動來立法院，向全國人民說明，接受全部國會議員的監督。

李彥秀說，「總統之怒」也非意外之舉，賴總統真正在意的還是防衛特別條例草案，民進黨和賴總統都非常清楚朝野僵局的核心問題，在總預算案問題上罕見動怒，證明民進黨急了，除了施政滿意度持續低迷、施政表現缺乏亮點外，也可能來自外部的軍購壓力。

李彥秀說，賴政府一年半來施政荒腔走板，台灣社會嚴重撕裂，產業與貧富差距面臨失衡的問題，都不見賴總統動怒，總統之怒用錯方向。

立法院國民黨團昨天表示，賴政府不編列的預算，其實包藏對軍警消的刻薄，不編法定軍人加薪預算，川普耶誕節發給每名美軍五點六萬大紅包，賴清德卻連立法院通過的加給都要賴帳，這就是民進黨口中的「挺國防」？警消用命守護人民，好不容易爭取到的所得替代率，賴政府卻裝死不編，難道基層的尊嚴不值錢？在行憲紀念日這一天，對憲法開槍的不是別人，正是賴總統這位「毀憲第一人」。

