總統頒授捷克前眾議長艾達莫娃 特種大綬景星勳章

（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天頒授捷克前眾議長艾達莫娃「特種大綬（一等）景星勳章」，表彰其長期深化台捷友誼的卓越貢獻。總統期盼未來持續共同創造更多合作契機，為台捷深厚情誼發展寫下新篇章。

總統府晚間發布新聞稿表示，總統下午頒授艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）「特種大綬景星勳章」，總統致詞時歡迎台灣好朋友艾達莫娃再次來訪，他並表示，非常榮幸能代表政府頒授艾達莫娃「特種大綬景星勳章」，感謝多年來為深化台捷兩國友誼所做的卓越貢獻。

總統提到，3年前艾達莫娃面對外界強大壓力，仍毅然決然率領超過160人的代表團訪問台灣，不僅為台捷關係揭開嶄新的里程碑，在當時演說中強調「與台灣同舟共濟」的精神，至今依然深深感動著台灣社會。

總統談及，2023年與艾達莫娃一起參觀淨零城市展，當時他引用艾達莫娃所說，台灣與捷克「今天站在一起、未來站在一起、未來任何情況都會站在一起」。今天雙方再次在總統府見面，更加證明台灣與捷克的友誼已經跨越時間與空間，變得更加穩健、深厚。

總統指出，艾達莫娃長期在國際場合為台海和平與印太安全勇敢發聲，更在捷克國會積極推動友台決議、支持台灣參與國際組織，並親自促成故宮文物在捷克展出。這些行動都是「與台灣同舟共濟」情誼的具體展現，台灣人民將永遠銘記在心。

總統表示，近年來，台灣與捷克在經貿、投資與科技的合作上持續深化，雙方簽署的多項合作備忘錄已逐步展現成果，越來越多台灣企業擴大對捷克投資，航空與產業的合作也持續深化中。這些成果顯示台捷夥伴關係不僅建立在共同價值，更具備實質、長遠的經濟潛力。

總統提到，未來台灣也將持續與捷克共同努力，創造更多合作契機，為台捷的深厚情誼發展繼續寫下新的篇章。總統也分享艾達莫娃去年10月出版的「我不是糖做的，也不是鐵做的」一書中提到，民主國家與台灣交往並非挑釁中國，而是履行對民主與自由的承諾，這種「民主國家不會讓台灣孤單」的信念，令人深受感動。

總統說明，即使暫別政壇，艾達莫娃未來也會是台捷合作最重要的推手之一。他強調，無論是今天、未來，或未來任何情況，台灣都會與捷克及所有民主夥伴站在一起。

艾達莫娃致詞時對於接受賴總統親頒「特種大綬景星勳章」表達由衷感謝，她認為，台灣是一個卓越的國家，堅強、創新且充滿韌性，同時也展現開放、善良並富有人文關懷，所到之處都能感受到台灣人民的溫暖、尊嚴與堅定。

艾達莫娃表達對台灣及台灣和平未來的衷心支持，台灣值得在安全、尊嚴與繁榮之中生活，自由地塑造自身命運，並充分為全球社會做出貢獻。

艾達莫娃強調，這枚勳章不僅是她個人殊榮，更將其視為台灣與捷克友誼的象徵，也是一項持續在兩國、雙邊文化與人民之間搭建更多橋梁的承諾。（編輯：張若瑤）1150120