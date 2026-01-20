總統頒授艾達莫娃「特種大綬景星勳章」肯定深化台捷友誼卓越貢獻

賴清德總統今天(20日)頒授捷克前眾議長艾達莫娃(Markéta Pekarová Adamová)「特種大綬景星勳章」，表彰其長期深化台捷友誼的卓越貢獻。總統指出，近年台捷在經貿、投資等領域的合作持續深化，顯示雙方夥伴關係不僅建立於共同價值，更具備實質且長遠的經濟潛力，期盼未來持續共同創造更多合作契機，為台捷深厚情誼發展寫下新篇章。

總統表示，3年前艾達莫娃面對外界強大壓力，仍毅然決然率領超過160人的代表團訪問台灣，不僅為台捷關係揭開嶄新的里程碑，在當時演說中強調「與台灣同舟共濟」的精神，至今依然深深感動著台灣社會。

總統也提到，他於2023年與艾達莫娃一起參觀淨零城市展，當時他引用艾達莫娃所說的，台灣與捷克「今天站在一起、未來站在一起、未來任何情況都會站在一起」。今天雙方再次在總統府見面，更加證明台灣與捷克的友誼已經跨越時間與空間，變得更加穩健、深厚。

總統指出，艾達莫娃長期在國際場合為台海和平與印太安全勇敢發聲，更在捷克國會積極推動友台決議，並親自促成故宮文物在捷克展出，這些行動都是「與台灣同舟共濟」情誼的具體展現，相信艾達莫娃未來會是台捷合作最重要的推手之一。

總統表示，近年來台灣與捷克在經貿、投資與科技的合作上持續深化，雙方簽署的多項合作備忘錄已逐步展現成果，他期盼台捷能進一步創造更多合作契機。總統說：『(原音)這些成果顯示台捷夥伴關係不僅建立在共同價值，更具備實質、長遠的經濟潛力。未來，台灣也將持續與捷克共同努力，創造更多合作契機，為台捷的深厚情誼發展繼續寫下新的篇章。』

艾達莫娃致詞時則表示，她非常榮幸能接受賴總統親頒的「特種大綬景星勳章」，並強調她來自捷克，是一個從自身歷史中深刻體會自由可貴的國家，也深知捍衛民主、人權，以及每個國家自主決定未來權利的重要性。正因如此，台灣在捷克心中占有非常特殊的地位，是共享價值、勇氣，並相信開放與和平世界的夥伴。

艾達莫娃認為，台灣是一個卓越的國家，堅強、創新且充滿韌性，台灣社會也證明了即使在充滿挑戰的時代，民主依然能蓬勃發展。她強調，這枚勳章不僅是她個人殊榮，更是台灣與捷克友誼的象徵，一項持續在兩國、雙邊文化與人民之間搭建更多橋梁的承諾，她要表達對台灣及台灣和平未來的衷心支持。(編輯 : 廖奕婷)