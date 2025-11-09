總統頒褒揚令表彰超人醫師徐超斌 一生奉獻偏鄉醫療

賴清德總統今（9日）日前往臺北醫學大學，親自頒贈褒揚令予醫療財團法人南迴基金會創辦人暨南迴診所院長徐超斌醫師，表彰他燃燒生命、奉獻偏鄉醫療的崇高精神與貢獻。褒揚令由徐醫師的妻子仇芸女士代表接受。

賴清德總統致詞時表示，徐超斌醫師出身於臺東達仁鄉排灣族土坂部落，畢業於臺北醫學院（今臺北醫學大學），曾任奇美醫院內外科主治醫師，更是醫學院首位內外科兼修醫師。他懷抱回饋故鄉的夢想，期望改善原鄉與偏鄉的醫療資源，於2002年毅然辭去高薪職位，返回臺東擔任達仁鄉衛生所主任，開啟長年奔走南迴公路、為鄉親巡迴診療的歲月。

賴清德總統指出，徐醫師不分平日假日、全年無休地看診，甚至開設夜間門診。為照顧達仁、大武、金峰、太麻里四鄉的病患，他經常一天奔波百餘公里，只為確保每位鄉親都能獲得醫療照顧。長年過勞導致他於2006年中風癱瘓，卻仍以堅定的「醫者守護原鄉」信念重返崗位，令人深深感佩，也感動更多醫界人士投入偏鄉醫療行列。

賴清德總統提到，徐醫師於2018年創設南迴基金會，積極籌備成立「南迴醫院」，並在2023年成立「南迴診所」，作為醫院設置的前哨基地。他同時推動社區健康促進、長照服務與清寒助學，開辦愛心巡迴巴士、關懷長者活動，將醫療與關懷深入生活各面向。這份無私奉獻，讓他被尊稱為「臺灣史懷哲」與「超人醫師」。

賴清德總統強調，徐醫師雖離開人世，但其「醫療平權、健康台灣」的理念將永續傳承。今天代表國家頒贈褒揚令，感念他以生命實踐醫者仁心、用行動照亮偏鄉的精神。徐超斌醫師的一生，正是臺灣最動人的醫療篇章與人道典範。