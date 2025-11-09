總統頒褒揚令表彰超人醫師徐超斌 一生奉獻偏鄉醫療
賴清德總統今（9日）日前往臺北醫學大學，親自頒贈褒揚令予醫療財團法人南迴基金會創辦人暨南迴診所院長徐超斌醫師，表彰他燃燒生命、奉獻偏鄉醫療的崇高精神與貢獻。褒揚令由徐醫師的妻子仇芸女士代表接受。
賴清德總統致詞時表示，徐超斌醫師出身於臺東達仁鄉排灣族土坂部落，畢業於臺北醫學院（今臺北醫學大學），曾任奇美醫院內外科主治醫師，更是醫學院首位內外科兼修醫師。他懷抱回饋故鄉的夢想，期望改善原鄉與偏鄉的醫療資源，於2002年毅然辭去高薪職位，返回臺東擔任達仁鄉衛生所主任，開啟長年奔走南迴公路、為鄉親巡迴診療的歲月。
賴清德總統指出，徐醫師不分平日假日、全年無休地看診，甚至開設夜間門診。為照顧達仁、大武、金峰、太麻里四鄉的病患，他經常一天奔波百餘公里，只為確保每位鄉親都能獲得醫療照顧。長年過勞導致他於2006年中風癱瘓，卻仍以堅定的「醫者守護原鄉」信念重返崗位，令人深深感佩，也感動更多醫界人士投入偏鄉醫療行列。
賴清德總統提到，徐醫師於2018年創設南迴基金會，積極籌備成立「南迴醫院」，並在2023年成立「南迴診所」，作為醫院設置的前哨基地。他同時推動社區健康促進、長照服務與清寒助學，開辦愛心巡迴巴士、關懷長者活動，將醫療與關懷深入生活各面向。這份無私奉獻，讓他被尊稱為「臺灣史懷哲」與「超人醫師」。
賴清德總統強調，徐醫師雖離開人世，但其「醫療平權、健康台灣」的理念將永續傳承。今天代表國家頒贈褒揚令，感念他以生命實踐醫者仁心、用行動照亮偏鄉的精神。徐超斌醫師的一生，正是臺灣最動人的醫療篇章與人道典範。
其他人也在看
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 7 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 23 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 1 天前
官方封口中！吳亦凡「死亡風暴」席捲社群 輿論陷假訊息羅生門
前EXO成員吳亦凡自2021年因性侵案遭判刑13年後，近日再度登上輿論焦點。中國社群平台上瘋傳吳亦凡「疑似在獄中死亡」，引發網路熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 1 天前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 7 小時前
火舞演出意外！火把不慎點燃頭髮「頭上一團火球」
屏東慈鳳宮在「揹媽祖上大武」活動回駕時，火舞表演驚傳意外！一名舞者頭髮意外被火把點燃，整個頭部頓時著火發光，引起觀眾驚呼。所幸工作人員迅速將火撲滅，舞者也未受傷。慈鳳宮總幹事莊永證實，當事者平安無事，火勢當下就被撲滅。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 9 小時前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前
影/慟！花蓮象鼻隧道爆噩耗「女遭浪捲無生命跡象」
位於舊蘇花公路上的象鼻隧道，景色超美但卻暗藏危機，從2021年起至今已經至少發生2起死亡、受困意外，今（9日）有位女遊客垂降至隧道旁海邊，結果被浪捲走，救上來時已無生命跡象，慘事再添一樁。中天新聞網 ・ 1 小時前
警救援遇「山道猴」擋車道 鳴笛趕救受困童
年邁阿公阿嬤帶著2歲孫子在宜蘭礁溪五峰旗風景區散步時，發生了驚險的意外事件。他們準備返回台北時，孫子不慎被反鎖在車內，嚇得嚎啕大哭。阿公心急如焚，立即報警求助。警方趕往現場途中，竟遇到山道猴霸占道路，必須鳴笛驅趕。最終，在警消人員細心破窗救援下，孩童安全獲救，一家人終於鬆了一口氣。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
尚未登陸就威力驚人！超級颱鳳凰今晚登菲國 吊橋被吹得像絲帶亂飄
今（11/9）升級為超級颱風的「鳳凰」，預計晚間將在呂宋島奧羅拉省（Auroa）省登陸。鳳凰颱風的持續風速達時速185公里、陣風最高可達230公里，恐帶來大豪雨、強風與風暴潮。目前菲律賓東部與北部地區已有超過10萬人撤離，而從X上分享的影片可看到，在強風侵襲下，已有多處開始積水、甚至還有吊橋像絲帶一樣在空中亂飄，可見颱風威力強大。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
快訊／不爽千萬信託獨漏他⋯新北三重孝子「財殺」親姊！檢方聲押禁見
新北市三重區陳姓男子60歲，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，6日帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程起爭執，陳男回家中拿菜刀返回砍殺姊姊跟妹妹，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦，經檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新／花蓮象鼻隧道傳憾事！16人「海灘探險」 1女溺水「吊掛救起」仍不治
即時中心／廖予瑄、魏熙芸報導8男8女海灘探險竟溺水！今（9）日上午11許獲報，62歲張姓女子在花蓮縣秀林鄉舊台9線下方的海灘遊玩時，疑似因海灘漲潮，遭海浪捲入海中；消防人員立即請海巡單位用無人機協助搜索，並在鎖定張女位置後，使用直升機吊掛救起，但她已明顯失去呼吸心跳，送醫急救後宣告不治。另還有一同戲水的4名遊客，也受困在下方的海灘，警義消在12時48分將他們拉上路面脫困。詳細的事發經過，還有待警消進一步調查釐清。據了解，8男8女共16名遊客從台南出發，到花蓮遊玩，並在今日一早來到花蓮舊台9線，靠近象鼻隧道處，用繩索攀降到海灘上探險。沒想到，其中一名張女因海灘漲潮，遭海浪捲入海中。消防獲報後，立即派遣和仁分隊、新秀分隊及特搜大隊，共4車、6名警義消及1台無人機前往現場救援；消防人員到場發現張女的位置後，便試圖用繩索垂降進行救援，但張女已經漂在海上，因此海巡單位也出動無人機協助搜索，在定位溺水者位置後，協調空勤總隊直升機到海面上將她吊掛救起，但張女已經明顯失去呼吸心跳，送醫急救後，仍宣告不治。此外，還有同行的4名遊客也受困於下方約50米深的海灘，因此警義消在垂降後，使用繩索技術，在12時48分將他們上拉至路面脫困所幸皆沒有生命危險，完成傷口包紮後離開現場。詳細的事發經過，還有待警消進一步調查釐清。原文出處：最新／花蓮象鼻隧道傳憾事！16人「海灘探險」 1女溺水「吊掛救起」仍不治 更多民視新聞報導真的假的？傳何志偉要選桃園市長 王義川回應了約砲被要求蒙眼！新北男爽完一摘「才知男上加男」氣炸報案你誰？央視發「起底」影片威脅全球通緝 沈伯洋：官媒造謠不可取民視影音 ・ 56 分鐘前
好心男幫鄰居關瓦斯桶突爆炸「全身89%面積燒傷」 4個月後不幸離世
根據陸媒《極目新聞》報導，事發於今年7月2日，錢男當時在紹興嵊州市打工，他聞到燃氣味，懷疑是鄰居張姓女子家中瓦斯外洩，上樓查看並嘗試關閉瓦斯桶閥門；未料瓦斯瓶突然爆炸並冒出火焰，錢男瞬間被火吞噬。沒多久張女與錢男的車姓妻子趕抵現場，聽到錢男大喊「我被火燒到...CTWANT ・ 2 小時前