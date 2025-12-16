總統願國情報告 藍盼接受詢問 綠籲勿為難總統

賴清德總統昨天(15日)舉行國政茶敘後發表錄影談話，重申他願意以合憲方式赴立法院國情報告。對此，國民黨立委翁曉玲今天(16日)表示，她期盼賴總統尊重立法院，赴立院國情報告後坦然面對立委詢問。民進黨團幹事長鍾佳濱則指出，總統國情報告後即時詢答已被憲法法庭宣告違憲，請在野黨勿為難賴總統，否則這不是誠意邀請。

行政院15日拍板不副署立法院再修正的財劃法修法，賴清德總統隨即表示支持，並籲請立法院立即撤回傷害國家、違背憲法精神的爭議法案，也重申願意依據憲法增修條文規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。

對此，國民黨立委翁曉玲16日受訪表示，若賴總統願意到立法院進行國情報告的話，她覺得這是一件好事，但希望賴總統尊重立法院，除了到立法院進行國情報告，也能坦然面對立委詢問。

至於國民黨團希望採取的詢答方式是「一問一答」，還是「統問統答」？翁曉玲說這部分尚未討論到。翁曉玲說：『(原音)都沒有討論，我只是說，在當時我們在討論國會改革法案的時候，那時候對於立法、對於就是邀請總統來進行這些報告然後並且接受詢答，然後當時就討論其實有很多種不同的方式，但如果說他只是來做一個演說就離開的話，那其實真的大可不必，他可以在任何場合裡面都可以對外發表他的演說。』

民進黨團幹事長鍾佳濱則指出，憲法法庭2024年已判決，總統沒有向立法院提出國情報告的憲法義務，立委要求聽取國情報告後即時詢答的部分也遭認定違憲，因此，針對在野黨要求賴總統赴立法院國情報告並接受諮詢的主張，他請在野黨仔細研讀憲法法庭的判決，否則在野黨就是存心為難賴總統，更不是誠意邀請。鍾佳濱：『(原音)總統有誠意願意來跟立法院做國情報告，必須是在依法合憲的情況之下，如果藍白始終拿出被大法官宣告違憲的國情報告的方式、型態，那就是擺明瞭沒有誠意，第二沒打算要請總統來報告。』

鍾佳濱強調，賴總統很有誠意希望跟在野黨、立法院協商，因此提出院際協商訴求，但立法院長韓國瑜卻缺席，他呼籲朝野能盡速審議重大國防預算，共同思考如何提升台灣的國防自主與國防安全。

至於藍、白黨團各自提出的要求賴總統赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢提案，已於12日逕付二讀並交付協商；目前尚待韓國瑜召集朝野黨團協商。(編輯：宋皖媛)



對於在野黨要求賴清德總統赴國情報告時應接受詢答，民進黨團幹事長鍾佳濱今天(16日)表示，總統國情報告後即時詢答已被憲法法庭宣告違憲，請在野黨勿為難賴總統。(趙婉淳 攝)

