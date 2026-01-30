總統顧問「出軌美女下屬」性愛片流出 雙雙下台、撕破臉互告

國際中心／倪譽瑋報導

前蒙特內哥羅總統顧問（左）與前人權推廣暨保護總局長（右）爆出婚外情。（圖／翻攝自兩人IG）

蒙特內哥羅總統顧問武克西奇（Dejan Vukšić）與人權部人權推廣暨保護總局長帕伊科維奇（Mirjana Pajković）的性愛影片在網路上流傳，由於男方已婚，消息一出震驚當地政壇。目前兩人已雙雙下台，女方告男方散播不雅影片、男方告女方用電話勒索。

蒙特內哥羅政壇動盪 性愛片釀高官雙下台

根據《紐約郵報》報導，流傳的影片顯示兩人舉止親密，目前尚不清楚婚外情是什麼時候發生的，但這起性醜聞已引爆蒙特內哥羅政壇動盪。雙方曾是合作關係，如今演變成撕破臉互告。

2026年1月23日，帕伊科維奇辭去人權部人權推廣暨保護總局長的職位，對武克西奇提起刑事訴訟，因為對方散佈不雅照片；武克西奇也提刑事訴訟，指控帕伊科維奇使用電話錄音威脅自己。

男女雙方撕破臉 上司下屬互告、互控

根據當地媒體「Pobjeda」報導，曾是武克西奇得力下屬的帕伊科維奇控訴，對方想在各方面摧毀自己的生活，曾被威脅如果拒絕要求就會被「交給代表國家最高權力的人」，不雅影片是武克西奇用來逼自己「對婚外情保持沉默」，也點名蒙特內哥羅總統米拉托維奇（Jakov Milatović）不作為。

《塞爾維亞時報》指出，武克西奇反控，自己已於2025年12月以個人因素為由，向米拉托維奇請辭，否認所有帶有傾向性的指控，自己是透過網路才第一次看到性愛影片；他也點出帕伊科維奇「涉入勒索集團」，集團曾用恐嚇電話，迫使自己撤回憲法法院法官候選人提名，否則就公布武克西奇威脅總統的錄音檔。

