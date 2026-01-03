總統馬杜洛夫妻遭美軍活捉帶走！委內瑞拉官方、政要發聲 多國公開譴責

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合外媒報導

美國總統川普（Donald Trump）於3日證實，對委內瑞拉成功發動大規模打擊，並將該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人抓獲並搭機離境，對此，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）要求美國立即提供馬杜洛夫妻「活著的證據」，委內瑞拉內政部長迪奧斯達多（Diosdado Cabello）也在街頭發表公開談話，譴責美國對委內瑞拉所發動的「犯罪恐怖攻擊」，同時，也有美國記者引述知情人士，指出德爾茜將被宣布為臨時總統。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／美聯社）

迪奧斯達多也說道「我呼籲人民保持冷靜，不要讓任何入侵的敵人創造機會，這並非某些人第一次向我們發動戰爭，他們妄圖戰勝我們」，同時也表示「希望全世界都能對這次襲擊事件發聲」，而委內瑞拉官方也強烈譴責美國的軍事行動，指出襲擊不僅擊中軍事設施，也波及民間區域，同時也強調此舉嚴重違反國際法，並宣布全國進入緊急狀態，動員國家防衛力量。

除了委內瑞拉官方與政要發聲之外，俄羅斯外交部也發聲譴責美國對委內瑞拉實施了武裝侵略行為，並重申「對委內瑞拉人民的聲援」；哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）也呼籲聯合國和美洲國家組織緊急召集應對，古巴、伊朗、白俄羅斯也就此事發表嚴厲譴責。

