總統「七喜春來」春聯亮相 寓意幸運好事迎春順達

（中央社記者葉素萍台北29日電）總統府今天公布民國115年「馬年」總統、副總統春聯，紅包袋及福袋，春聯「七喜春來」寓意「幸運好事，迎春順達」。總統府發言人郭雅慧說，「馬」是十二生肖第七順位，七喜代表「平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情、和樂」。

總統府召開「中華民國115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋」公布記者會。

總統府秘書長潘孟安表示，再過兩天是新的一年，元旦當天上午6時舉辦升旗典禮，總統賴清德會依照往例於上午9時發表元旦談話。另從早上9時至下午4時是總統府大開放時間，屆時會分送紅包袋給參觀民眾。

他說，「七喜春來」賀詞是台語文學家白聆的發想，由書法名家余天賜代筆揮毫。「七」代表十二生肖中排行第七的馬，「七喜」代表不同喜事跟祝福，祝福馬年大家有幸運好事、迎春順利的意涵。

郭雅慧補充，「七喜」在春聯的右下角有特別註記，是「平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情、和樂」。

郭雅慧說，春聯設計藏有小彩蛋，「丙午」以馬頭作為剪影，最上方有台灣最高峰、玉山的剪影，象徵著國家精神高度以及全體民眾共同的仰望方向。

設計師陳于峰說明，福袋、賀年卡是以馬作為設計整體元素，包括馬的本身、馬蹄跟馬的韁繩，並選擇紅色、黃色、金色等十分喜慶的顏色作為整體色調，開啟賀年卡會看到祝福語「奔騰的年代，台灣昂首向前」。

郭雅慧表示，春聯、紅包袋從1月31日到2月13日，配合總統府開放參觀活動發送，民眾也可以就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。至於一元福袋，由總統、副總統在春節訪視行程中親自發送，祝福民眾新年快樂。（編輯：萬淑彰）1141229