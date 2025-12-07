總統「不必改國號」 劉世芳：我們就是台灣人

內政部長劉世芳在參加新北樹林五朝圓醮祝聖大典儀式時，針對國號議題表達立場，強調台灣人民的身分認同。這番言論是回應總統賴清德先前指出民進黨不改國號，因中華民國有助團結台灣且已寫入憲法的說法。雖然劉世芳曾在今年喊出支持賴清德「作台灣國主人」的言論，但現在她表示「我們就是台灣人」，國號就是中華民國。此外，針對內政部禁止小紅書一年的政策遭台北市長蔣萬安批評「反中反到自己變共產黨」，劉世芳則以「小偷說」反擊，強調台灣是法治社會。

內政部長劉世芳受到民進黨立委蘇巧慧邀請，前往新北樹林參加五朝圓醮祝聖大典儀式。在活動中，劉世芳表示希望台灣能夠國泰民安，她口中清楚講出「台灣」二字，展現對台灣的認同與支持。面對總統賴清德日前表示要留著「中華民國」不改國號的言論，劉世芳做出回應。她表示，在一般社會大眾裡面都會覺得自己行走在各地時，就是台灣人，很多支持者會認為台灣是一個主權獨立的國家，而現在的國號就叫中華民國。這番話語氣堅定，既表明台灣人的身分認同，也順應總統的立場，確認國號就是中華民國。

另一方面，針對內政部禁止小紅書一年的政策，台北市長蔣萬安批評此舉是「反中反到自己變共產黨」。對此，劉世芳反擊表示，台灣並沒有共產黨，就好像有小偷到家裡時，如果告訴小偷「這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西」，那就表示台灣是一個沒有法治的社會，這樣的社會怎麼會被稱為箝制言論自由。她用這個「小偷說」來回應蔣萬安的批評，再次與國民黨產生交鋒。

