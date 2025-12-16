總統：不該把年金破產風險推給下一代 將力拚財務永續
考試院銓敘部今天(16日)舉辦今年度「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，賴清德總統出席致詞時表示，公務人員是國家運作的基石，而政府的職責就是要讓承擔重任的人能夠安心投入、長久服務，公教年金制度不應該因為倉促修法而走回頭路，政府會持續努力確保年金制度財務永續，符合世代公平正義。
賴清德總統今天出席一年一度的「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，他在致詞時指出，公務人員傑出貢獻獎是公務體系的最高榮譽，他感謝所有獲獎者長期以來對國家的付出，並向那些在背後默默支持公務人員的家屬致上最高敬意。
賴總統並指出，公務人員是國家運作的基石，這群人的努力是社會安定與民主韌性的關鍵力量，而政府的職責就是要讓承擔重任的人能夠安心投入、長久服務，因此，過去4年來，政府3度調升軍公教薪資，包括今年加薪3%。
賴總統接著表示，自2016年開始推動的年金改革從來不是要否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、世世代代都能夠領得到的核心目標。他並強調確保財政永續是政府對所有世代、全體國人及國家未來的共同承諾。賴總統說：『(原音)公教年金制度不應該因為倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險推給下一代承擔，我相信國人都期待，對於年金制度能夠在合法、合理、負責的情況下再次被審慎檢視，政府也會持續努力確保年金制度財務永續，符合世代公平正義。』
面對快速變動的國際局勢與科技浪潮，賴總統期許所有公務人員都能夠與時俱進，善用各項數位及AI工具，讓國家的治理、對人民的服務都能一步步升級，比如今年人事總處和工研院攜手推動的「AI政府領航人才發展計畫」就結合產、官、學界的資源，培養出更多具數位思維、善用科技且堅守公共價值的公務人才，不僅讓公務體系更有效率，也讓服務更及時、更貼近國人的需要。
最後，賴總統邀請所有公務人員一同繼續努力，用專業守護國家、用制度照顧人民，他相信只要公務體系繼續勇敢創新，將能夠為台灣的未來發展打下更穩固的基礎。(編輯：宋皖媛)
