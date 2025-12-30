總統：中共升高軍事壓力非大國作為 軍民一心守護家園

（中央社記者葉素萍台北30日電）總統賴清德今天表示，中共近期頻繁升高軍事壓力，絕非一個負責任大國應有的作為。他重申，台灣不升高衝突、不挑起爭端。此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。

共軍東部戰區昨天上午無預警宣布發動名為「正義使命-2025」環台軍演，包括30日上午8時至下午6時在台灣周邊5個海空域進行實彈射擊。

賴總統上午透過臉書發文指出，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。

總統說，他要特別感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅。「因為有你們日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行」。

賴總統表示，請民眾放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家安全。

他說，「我們會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端」。此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。請民眾為第一線的英雄加油，共同捍衛國家主權與自由。（編輯：萬淑彰）1141230