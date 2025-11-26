總統：中共攻台必射飛彈 台灣之盾目標在保存戰力

（中央社記者游凱翔、葉素萍、溫貴香台北26日電）總統賴清德今天宣布投入新台幣1兆2500億元追加國防預算，賴總統表示，中共若對台攻擊必發射飛彈，因此要保存國軍戰力，也要能有效保護關鍵設施；國防部長顧立雄指出，除建立共同作戰圖像，也要完善火力協調、精進攔截率。

賴總統上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，事後在總統府大禮堂舉行記者會，出席人員包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、總統府秘書長潘孟安等人。

賴總統宣布，為籌建因應未來戰爭型態關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃，將在2026至2033年投入新台幣1兆2500億元經費；顧立雄說明，將聚焦「空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠程精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益」7大目標。

媒體詢問，中國目前共擁有上千枚可攻台的飛彈，而賴總統所宣示的台灣之盾如何整合現有國軍戰力，以及能否抵禦共軍飛彈的飽和攻擊。

顧立雄回應，建構重層防禦綿密防空網的重要方向，就是「導入人工智慧」，並建立能夠快速反應的戰場決策系統，將現有不管美製、自製，從偵測到攔截端整合同樣的戰場管理系統，來據此建立共同作戰圖像，達到完善火力協調、精進攔截率，這是國軍所努力的方向，未來也將依照賴總統政策指導，盡速完成籌建台灣之盾。

賴總統補充說明，台灣之盾要達到「高中低空分層防禦」、「導入人工智慧」及「高度感知、有效攔截」3個目標。可以想見中共飛彈越來越多，若對台發動攻擊必定發射飛彈，因此需要保存國軍戰力，也要能有效保護國家關鍵基礎設施，並確保民眾生命財產安全。（編輯：張若瑤）1141126