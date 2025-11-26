總統：中國企圖併吞台灣 2安全行動方案因應

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統賴清德今天說，中國企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案因應。

這2項方案分別是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。

賴總統今天9時30分召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會。

賴總統說，今天稍早他召集國安高層會議，就當前國家安全情勢，聽取國安團隊簡報，北京當局近來全面推進企圖把民主台灣，變成中國台灣的相關行動，已經對我國國家安全以及台灣的自由民主帶來嚴重威脅，經過充分討論，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案，做為具體的因應策略。

他說，一如國際所關注，中國對台灣對印太區域的威脅正在加劇，近期以來，在日本、在菲律賓在台海周邊，各類型的軍事侵擾，海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓台灣在內的區域各方，深感不安困擾，不僅如此，北京當局也以2027完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習，以及灰帶侵擾，企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣。

總統表示，武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉反獨促統、跨境壓鎮，企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質治理的假象。在台灣內部，中國加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱台灣的團結，這些作為目的都要把自由繁榮、在世界舞台發光發熱的民主台灣，關進威權專制的中國台灣裡，達成併吞台灣稱霸宰制印太區域的野心。（編輯：蘇龍麒）1141126