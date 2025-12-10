總統：中國威脅影響區域和平 守護民主自由刻不容緩

（中央社記者溫貴香台北10日電）總統賴清德今天表示，中國對台灣及周邊國家複合式威脅以及攻擊，影響區域及全球的和平穩定，顯示出守護民主與自由是各國刻不容緩的行動。期待未來讓「身而為人的權利」，落實在每一個人身上，也讓民主的光芒，持續照亮全世界。

總統上午出席2025第20屆「亞洲民主人權獎」頒獎典禮致詞表示，今天是世界人權日，很榮幸參加這場盛會。他代表全體台灣人民，恭喜印尼法律援助與人權協會（PBHI），榮獲第20屆亞洲民主人權獎。

總統並感謝台灣民主基金會的努力，持續向世界展現台灣的民主信念。他說，「亞洲民主人權獎」的頒發，除了是對國際人權價值推動者的肯定，更代表台灣與全球民主夥伴，共同堅守人權、深化自由、實踐民主的決心。

賴總統表示，就像PBHI是在逆境中堅守人權的行動者，從1996年創立以來，不僅對人權遭受嚴重侵害的人民，提供免費法律協助與諮詢，也持續監督政策，參與立法相關遊說與討論，讓公民社會的聲音能夠被納入國家政策。

他說，即使面對人格抹黑，或是人身安全與自由的嚴重威脅，PBHI的成員仍然用行動，記錄各類人權侵害案件，更與國際社會積極合作，連結烏克蘭、孟加拉等地的人權工作者，串連起跨國際社群的人權行動，令人欽佩。

總統表示，如同許多亞洲國家，台灣的民主歷程也走過威權統治、社會動盪等種種挑戰，才有今天多元開放、充滿活力的公民社會。

他提到，今年9月，台灣迎來解嚴天數超越戒嚴歲月的歷史里程碑，象徵自由與民主已經在這塊土地扎根、茁壯。台灣也持續用行動致力強化人權，例如在2022年提出首部國家人權行動計畫，今年開始推動制定新版國家人權行動計畫，徵集各界意見，廣納各項人權議題。

賴總統說，今年台灣也首次建立人權指標，藉由參照聯合國及「身心障礙者權利公約」等公約的精神，以及聽取各界意見，強化各項權利項目的監測機制，希望提升人權保障政策的透明度與效能，進一步保障人民的人權。

另外，總統說，11月國家檔案館正式開幕，這是台灣轉型正義的重要里程碑，未來中央與地方依據法律都必須完整移交檔案，為台灣的開放政府與民主促進，建立更完善的基礎。

總統表示，當前全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家複合式威脅以及攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出守護民主與自由，是各國刻不容緩的行動。捍衛民主並不容易，鞏固民主更需要強大的決心。PBHI及許多人權團體在艱難中仍不放棄希望的精神，正是最好的啟發。

總統期待未來不分區域、不分國家、不分黨派的人們，都能夠團結彼此，捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」落實在每一個人身上，也讓民主的光芒持續照亮全世界。（編輯：謝佳珍）1141210