總統：中國對台發動5威脅 提高豪豬力道不讓戰爭發生

（中央社記者高華謙台北28日電）總統賴清德接受專訪表示，中國已對台灣發動國家主權、混淆認同等5種威脅，影響非常大，台灣需要持續提高自我防護的「豪豬」力道；總統強調，身為總統兼三軍統帥，最大使命就是維護國家安全與區域和平穩定，不讓戰爭發生。

賴總統接受三立新聞「話時代人物」節目主持人鄭弘儀專訪，節目今天晚間播出，內容談及國防自主成果與重要性、軍購預算、朝野政局對立等多項議題。

對於提出國防特別預算，總統表示，中國已對台灣發動5種威脅，首先是對國家主權的威脅，包括斷交、法律戰、扭曲聯合國2758號決議，並稱根據「開羅宣言」與「波茨坦宣言」，台灣是中華人民共和國的一部分，或以軍機、船艦進入台灣領空，侵犯台灣主權等。

其次是對台灣國家認同的混淆威脅。總統說，過去在野黨說九二共識是一中各表，但現在已不講「各表」，而是「一中同表」，且還說未來要以身為中國人為榮，這就是對國家認同的混淆。

賴總統指出，第3是中國不斷滲透、吸收現役及退役軍人為間諜；第4是中國利用交流進行滲透與統戰，最常見就是邀村里長、民意代表以及社團與宗教等交流，賦予政治任務意圖影響台灣社會；最後是中國設立「融合區域」，吸引台商與年輕人到中國。這5大威脅，對台灣影響非常大。

鄭弘儀詢問，美國官員說台灣面對中國威脅要變成一隻「豪豬」。總統表示，起因是中國國家主席習近平曾在內部會議要求於2027年前完成侵台準備，因為中國併吞台灣必須跨越台灣海峽，若這句話屬實，代表中國現在實力還不夠；但台灣不以此為自滿，要持續增加防護力量、提高台灣的「豪豬」力道。

對於賴總統曾強調，任何有關戰敗投降訊息都是假的，並強調「我們絕對不會投降」。總統說，他會在全社會防衛韌性論壇提到此事，目的是讓國人知道，中國可能會在戰爭期間，散布假訊息來瓦解民心士氣；因此，台灣全民安全指引（俗稱小橘書）中有提到，在中國侵犯過程中，若有任何投降消息，絕對是假消息。

總統指出，他擔心有些人故意藉機散布恐慌消息、或指是否要發生戰爭等，所以要再次強調，「我身為總統兼三軍統帥，我最大的使命，就是維護國家安全與區域和平穩定，不讓戰爭發生」。

總統強調，和平固然無價，戰爭沒有贏家，和平一定要靠實力，但和平不可能靠一紙協議、或靠侵略者的善意，就能得到，即便要與中國交流合作、甚至在野黨想要進行和談，也必須以實力做後盾，「沒有實力作為後盾的和談，歷史都告訴我們，就是會淪為投降而已」。（編輯：林克倫）1141228