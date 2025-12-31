總統：中國軍演非單一事件 肯定國軍反制封鎖能力以變制變

賴清德總統今天(31日)上午主持明年1月份將官晉任授階典禮，總統表示，中國近期對台灣軍演並非單一事件，他肯定國軍在第一時間投入兵力，快速應變，展現以變制變與反制封鎖的能力。總統也期勉所有國軍幹部強化戰備紀律與指揮效能，建立可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

賴清德總統31日上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同下主持明年1月份將官晉任授階典禮。

總統致詞時首先恭喜趙建國晉任中將，肯定他推動國防自主兵力整建，是執行國軍轉型的重要推手；4位晉任少將的林獻欽、彭忠衎、張家穎、馮瑞華則是在維安、醫療保健、後勤整補及政戰心輔等任務上全力以赴，讓國軍能持續精進作戰能力，充實補保量能，且強化醫療韌性和官兵心理素質。

總統表示，中國近日在台灣周邊海空域實施軍演，他感謝國軍在第一時間快速應變，守護國家安全。總統說：『(原音)國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變、以及反制封鎖能力鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果。我要藉這個機會再次代表全體國人感謝所有國軍弟兄姐妹的努力和辛勞，共同守護國家安全。』

總統也強調，中國對台灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海、再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

總統表示，面對當前多變的敵情及手段，他期許所有將軍及國軍幹部以更高的標準帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能；從平時的戰備整備到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

總統最後也感謝國軍眷屬為官兵在後方築起穩定的堡壘，他期勉大家繼續團結一致，堅定捍衛國家安全，守護民主與自由。