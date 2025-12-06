總統：「中華民國」寫在憲法 民進黨未改國號為團結台灣

賴清德總統今天(6日)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮。他在致詞時表示，捍衛民主、深化民主的第一步就是要守護國家主權，雖然民主前輩雷震曾建議更改國號，但國號寫在憲法中，民進黨執政後沒有更改國號，是希望團結所有台灣人民。總統也指出，不論認同台灣還是認同中華民國，他希望都能彼此尊重。

公益信託雷震民主人權基金、紀念殷海光先生學術基金會與東吳大學傅正民主研究中心這3所以《自由中國》雜誌3位重要知識分子為名設立的機構今天首度合作舉辦論壇，賴清德總統親自出席。賴總統在致詞時指出，雷震、殷海光跟傅正是台灣社會廣為推崇的民主運動代表人物，今天以3人為名的基金會及研究中心能夠攜手舉辦論壇，意義非凡。

賴總統提到，身為《自由中國》雜誌創辦人之一的雷震一生致力於追求民主自由，即使被當權者逮補入獄，仍不改其志，出獄後甚至寫了《救亡圖存獻議》，提出國政改革建議，其中一點便是要求更改國號，將「中華民國」改成「中華台灣民主國」。

賴總統說明，民進黨雖然沒有依循雷震的建議更改國號，但理念是一致的。民進黨在1999年曾發表《台灣前途決議文》，指出台灣已是一個主權國家，根據憲法，名字叫中華民國。他表示，民進黨留著這個國號，有助於團結所有台灣人民。賴總統說：『(原音)雷震先生希望能夠改國號，改成中華台灣民主國，民進黨沒有這樣做，民進黨執政留著這個名字(中華民國)是有助於團結台灣社會，這個名字是寫在憲法裡面，而且特別指出台灣已經是一個主權獨立的國家，也就是沒有另行再宣布台灣獨立，目的也是要團結台灣社會。』

賴總統進一步指出，民進黨也在2004年提出「族群多元國家一體決議文」，內文肯認台灣主體性是由跨族群共同參與所建構，不分先來後到，只要是認同台灣的人，就是國家的主人，不管是「台灣認同」還是「中華民國認同」，都應彼此尊重，因為追根究底，不管在國內還是國際上被稱呼為「台灣」、「中華民國」或「中華民國台灣，其實都是指「台澎金馬2,300萬人民」。

賴總統也表示，面對中國威脅，身為總統，他非常希望國家能在三大面向團結一致對外，第一個是民主、第二是反共、第三是國家利益。他強調，民主政治是政黨政治，不同政黨彼此競爭很自然，但應以國家利益最優先，國家認同一致才能團結，千萬不要被外力分散力量，否則就無法保護自己的國家。

賴總統也指出，捍衛民主、深化民主的第一步就是要守護國家主權，國家主權不能讓渡，唯有靠實力，才能成功捍衛。(編輯：鍾錦隆)