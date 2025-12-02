總統賴清德今天接見北美台灣鄉親時表示，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制；未來就是中共所認定的「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。

賴總統今天接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」。

賴總統表示，他擔任總統要讓國家更加安全，面臨中國威脅，一定要堅持理念，不能放棄主權，不能放棄民主自由人權的生活，不能放棄子孫決定未來前途的權利。

賴總統說，在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識，中國國家主席習近平說得很清楚、沒有其他空間，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。

賴總統說，香港有民主派與建制派，民主派主張民主自由，香港應該要自主；建制派比較親中國，對民主自由並不是那麼重視。自從反送中後，中國進一步控制香港，年輕的民主派一個一個被關，或流浪到世界各地。

他說，這次要選香港民主議會的議員，要中國批准，「我們要走香港這條路嗎？我們若走香港這條路，走到最後就可惜了，可惜我們過去的打拚」。

賴總統說，若在中國統治之下，就是「愛國者治台」，現在國民黨裡面有很多罵民進黨、嫌棄台灣的，在中國眼中也不是愛國者。

他說，中共認定的愛國者是要把台灣人變成中國人，認為台灣和中國是同一個民族，要走向急統的人才是。

賴總統強調，他今天當總統，得到台灣人民的支持，他的使命就是要確保台灣安全、維持台灣的民主自由，讓子孫能夠世世代代在這裡生存。

（中央社）

原文出處：總統：九二共識一中原則台灣方案就是一國兩制

