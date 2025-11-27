總統：以長照3.0因應人口老化挑戰 實現活得久也活得好

賴清德總統今天(27日)主持「健康台灣推動委員會第六次委員會議」，他並在會議結論中表示，因應人口結構變化、疫病風險的挑戰，政府持續展開前瞻性布局，將透過「長照3.0」，整合醫療及照護體系、善用科技，並且強化社區連結，打造更貼近照護需求的服務，實現「活得久，也活得更好」的願景。

總統府27日召開「健康台灣推動委員會第六次委員會議」，衛福部在會中提出「長照3.0」及「國家防疫一體聯合行動方案」兩項報告。

總統府晚間舉行記者會，總統府發言人郭雅慧轉述賴清德總統聽取報告後的裁示指出，面對超高齡社會的來臨，「長照3.0」將在明年提前上路，這是政府回應高齡化挑戰的政策，必須擴大服務對象與內容，提升機構量能，減輕家庭照護負擔。

總統裁示，請衛福部會同相關機關，結合更多民間力量，透過制度創新、科技應用、以及社區連結，建立從預防、照護到安寧的完善體系，讓國人都能夠健康老化、在地安老，實現「活得久，也活得更好」的願景。

總統在結論中也強調，因應超高齡社會的挑戰，政府期盼透過「長照3.0」，落實「國家希望工程」願景。郭雅慧轉述說：『(原音)因應人口結構變化、疫病風險的挑戰，政府持續展開前瞻性布局。透過長照3.0，我們將整合醫療及照護體系、善用科技，並且強化社區連結，打造更靈活、更貼近照護需求的服務。』

針對「國家防疫一體聯合行動方案」，總統裁示，「防疫一體」是確保國家安全，以及公共健康的重要策略，國家必須持續投入資源強化體系運作。因此，他請政務委員陳時中繼續協調督導，讓衛福部、內政部、環境部及農業部，依據過往累積的經驗，加速推動「國家防疫一體聯合行動方案」。必要時，更要擴增參與部門，提升整體決策與應變效能。

總統在結論中也指出，「國家防疫一體聯合行動方案」將全方位提升台灣的防疫韌性，不僅是制度的整合，更是思維的轉變，從部門分工走向跨域協力，從事發應變走向預先整合。

總統強調，透過「國家防疫一體聯合行動方案」這項創新制度，將持續強化台灣應對風險的能力，為國人提供更加全面的保護。

總統最後也請行政團隊將會議上所提出的意見，納入政策參考，一步步邁「健康台灣」，提供符合國人需求的長照服務，以及打造更堅實的防疫網絡。