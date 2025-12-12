總統：停砍年金修法將付出沉痛代價 盼在野黨再次審視法案

立法院今天(12日)三讀通過「反年改」法案，賴清德總統表示，立法院所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價，相信不是國人所能接受，他期盼在野黨團透過合法的程序，再次審議這份法案。

賴總統晚間透過臉書發文表示，前總統蔡英文2016年上任後，大力推動年金改革，歷經2年多的折衝與協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、也能延長基金壽命的基礎。

總統說，2020年中央政府總預算首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展國防、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果。但是，立法院今天所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價。

總統指出，依據銓敘部的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3至4年破產。另外，因擴大財政缺口，若要維持退撫基金，也將大大加重政府負擔，最終也是要全民買單，未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受。

總統強調，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，但財務永續是對所有世代、全體國人、整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。

總統說，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案，政府也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。(編輯：沈鎮江)