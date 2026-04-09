總統：全力推客家六箭 與亞洲各國深化合作走向國際

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（中央社記者溫貴香台北9日電）總統賴清德今天表示，上任以來全力推動「客家六箭」，全面支持客家發展；去年發放28萬份客家幣，打造「講客」消費生活圈，並深化與亞洲各國夥伴關係。未來將持續強化經貿、產業與教育合作，讓客家文化走向國際、開枝散葉。

總統賴清德上午接見亞洲台灣客家聯合總會2026參訪團，總統致詞時強調訪團是台灣走向世界的重要力量，亞洲台灣客家聯合總會2011年成立以來，成功串連印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等多個國家與地區的客家鄉親。大家長期在海外打拚，也始終心繫台灣、力挺台灣，讓世界看見台灣。

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總統表示，政府更是責無旁貸，要讓台灣的客家文化代代傳承，並讓台灣客家大步走向國際。他上任以來，政府全力推動「客家六箭」政策，包括「公共客家」，意思是客家文化不單是屬於客家鄉親，應該是屬於全台灣的客家文化，所以將客語列為國家語言。

他說，第二是「飲食客家」，客委會有相當好的優質政策，讓客家美食推廣到台灣各地，建立品牌，也協助創業。

他指出，第三是「青年客家」，客委會特別成立了青年諮詢委員會，廣納客家青年的意見，可以協助客委會推動客家文化，並推動客家聚落的建設。

另外，就是「創生客家」，總統說，年輕人創業政府要協助，除了政府、國發會、經濟部有政策有預算，客委會也特別提出政策、編列預算協助客家年輕人回到故鄉、回到出生長大的地方創業。

總統表示，第五是「區域客家」，客家其實是一個聚落，也是一個區域，像桃、竹、苗，前總統蔡英文任內就有「浪漫台三線」，建設不同縣市的客家庄，串聯在一起。其實不同縣市是一個行政規劃，但就現實的生活、活動跟區域是連結串聯在一起的。

總統表示，最後第六箭是「國際客家」，要讓客家走向國際，所以他在行政院長任內，也核定了「世界客家博覽會」，後來在桃園舉辦，也辦得很成功。

總統指出，全面支持客家發展。去年發放了28萬份的「客家幣」，鼓勵民眾走進客庄商店，希望打造一個「講客」的消費生活圈，讓客語落實在日常生活，創造客語傳承和提升客庄經濟的雙贏發展。

他表示，因為有僑界跟政府一起打拚，這幾年來，台灣和亞洲各國持續深化夥伴關係，與重點投資的東南亞國家，陸續完成重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定，另外，也和新加坡，在金融服務上有密切合作，並與越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等國，在電子製造與產業投資方面，建立了堅實的合作基礎。

總統強調，未來政府會繼續跟亞洲各國，在經貿、產業、教育等各個領域，加強交流合作，也期待大家，秉持台灣客家人「不畏艱苦、開疆闢土」的精神，一起深化區域合作，讓引以為傲的客家文化，能夠在更多地方開枝散葉。（編輯：翟思嘉）1150409