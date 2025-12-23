總統：全社會防衛韌性朝法制化 建立跨部會與民間協作機制

賴清德總統今天(23日)主持總統府「全社會防衛韌性委員會」第六次會議，他在會中裁示指出，為擴大社會參與，全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制，並從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及，同時，未來推動也將以演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。

總統府「全社會防衛韌性委員會」23日舉行第六次會議，總統府晚間舉行記者會，總統府發言人郭雅慧轉述賴清德總統聽取報告後做出的3點裁示。

總統表示，境外敵對勢力對台灣的威脅持續升高，為了更積極讓全社會都擴大參與，全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制，他將請行政院，依循「中央統合、地方落實、民間協力」的原則，明確參與授權機制，鼓勵每一位國人一起投入。郭雅慧轉述說：『(原音)針對部會分工、地方政府角色與民間參與授權，啟動制度化工作，務必確保所有部會都清楚自己的責任，也讓非政府組織、社區與家庭，都能夠了解面對危機的相關作為。』

總統也指出，未來要從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及。為因應天然災害及境外威脅等挑戰，社會各界及不同世代都需要建立風險認知與應變能力，他要請行政院，統計相關教育資源，並加強與多元的公民團體合作，納入不同世代、族群的需求，發展跨世代教材，讓國人能夠有更深厚的資訊素養及防災能力。

總統也表示，未來將推動以演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。總統指出，今年在11個縣市辦理城鎮韌性演習，但仍只是初步觸及軍民協作議題，他要求明年的城鎮韌性演習，一定要在現有的基礎上，精進軍民整合相關訓練。為此，他要請行政院督導各部會，在能源、運輸、通訊、醫療、民生物資、金融韌性等議題上，先行就各自的責任啟動演練，演練務必制度化、科學化、無劇本化，並透過系統性分析演練成果，掌握整備的進度，並確保部會間的作為，足以對應潛在的風險。

總統最後也在會議結語中表示，全社會防衛韌性的目標，就是停電時不慌亂的社區、災害來臨時能互助的鄰里、假訊息流竄時懂得判斷的公民、關鍵物資受阻時仍能運作的產業。雖然很長一段時間以來，防衛相關議題並不討喜，但為了守護每一位國人同胞，政府選擇採取積極的作為。

總統說，真正的韌性，不是把國人繃到極限，而是讓社會有回彈的能力，當台灣社會越有韌性，外部威脅就越難找到縫隙，當人民越冷靜、有準備，滲透、恐嚇與操弄對立，就越沒有市場。

總統重申，「和平無價，戰爭沒有贏家」，建構全社會防衛韌性，從來就不是為了戰爭，而是為了讓敵人不敢輕易開啟戰端，他和所有國人的願景一樣，「一個有準備的社會，是最安全的社會；一個有韌性的台灣，是最難被擊倒的台灣。」