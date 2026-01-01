▲總統、副總統出席「115年元旦總統府升旗典禮」迎接嶄新的一年。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】賴清德總統與蕭美琴副總統今（1）日上午出席「115年元旦總統府升旗典禮」。總統與副總統抵達後，首先接受國防部三軍儀隊大隊長致敬，也向現場國人揮手致意，並在四大醫護公會代表及極地超馬選手陳彥博領唱下，與民眾齊唱國歌。國旗隨後在國旗歌演奏聲中緩緩升起。

▲總統、副總統出席「115年元旦總統府升旗典禮」迎接嶄新的一年。

升旗典禮結束後，總統與副總統步上舞台，向參與典禮人員揮手致意，感謝醫護人員長期以來站在守護人民健康最前線，並期盼新的一年全體國民團結守護臺灣健康。

包括行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞、總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉、鄭俊昇，以及「中華民國醫師公會全國聯合會」理事長陳相國、「中華民國中醫師公會全國聯合會」理事長蘇守毅、「中華民國牙醫師公會全國聯合會」理事長陳世岳及「中華民國護理師護士公會全國聯合會」理事長陳麗琴等亦陪同出席是項活動。