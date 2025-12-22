總統、副總統接見肯定 中市水利局多項工程勇奪國家建築與工程獎

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】近年來，台中市政府水利局在國家級建築與工程獎項中屢創佳績，永續治水成果深獲中央肯定。總統賴清德與副總統蕭美琴近日分別接見國家建築及品牌獎項得獎代表，表揚各界在建築品質、安全、節能與永續發展上的卓越貢獻；其中，市府水利局於多項重要獎項中脫穎而出，多件水環境與污水下水道工程獲獎，充分展現台中面對氣候變遷挑戰、推動淨零轉型的前瞻實力。

台中市水利局獲總統賴清德接見讚揚。（圖/記者廖妙茜翻攝）

水利局指出，賴總統日前接見「第27屆國家建築金質獎」及「第22屆國家品牌玉山獎」全國首獎得獎代表，肯定得獎單位在建築技術、工法創新與整體美學上的持續精進，並指出結合綠建築、安全設計與永續理念，是台灣邁向卓越、回應全球氣候變遷的重要關鍵。蕭副總統亦接見「第33屆建築金石獎」得獎企業與地方政府代表，感謝各界在公共建設與城市發展上的投入，為提升民眾生活品質奠定穩固基礎。

台中市水利局獲副總統蕭美琴接見讚揚。（圖/記者廖妙茜翻攝）

在2025年第33屆中華建築金石獎中，市府水利局表現亮眼，共有5件工程榮獲肯定。其中，「台中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作」榮獲施工組金石獎；「惠來溪及潮洋溪水環境改善工程（第二期）」、「大智排水水環境改善整體計畫第一期」、「柳川水環境改善整體計畫第三期」及「谷關污水下水道系統興建工程（含三年試運轉）」等4案，獲頒規劃組金石獎，充分展現水利局在整體規劃、工程整合與跨域治理上的專業實力。

台中市政府水利局雙案榮獲第27屆國家建築金質，展現水環境新典範。（圖/記者廖妙茜翻攝）

此外，在第27屆國家建築金質獎中，水利局亦再創佳績，「台中市谷關污水下水道系統興建工程（含三年試運轉）」及「台中市軟埤仔溪水環境改善工程」雙雙獲獎，其中「軟埤仔溪水環境改善工程」更勇奪全國首獎殊榮，成為水環境營造成功結合生態保育、景觀美學與防災韌性的代表案例。

水利局表示，未來將持續推動近自然型水環境工程，結合防洪安全、生態共融與城市美學，打造宜居、安全、韌性與永續並進的親水城市，讓市民實際感受水環境改善所帶來的生活價值，穩健朝向永續城市目標邁進。