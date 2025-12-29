總統、副總統新年福袋、春聯 恭賀「七喜春來」

總統府今天（29日）下午公布115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋設計。(取自總統府flickr)

為迎接民國115年「馬」年的到來，總統府今天（29日）下午公布115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋，由於明年是馬年，因此邀請臺灣新生代插畫家陳于峰老師以白馬為主角設計賀年卡、紅包袋、春聯及福袋；並由臺語文學家白聆老師為春聯創作賀詞－「七喜春來」，代筆揮毫則邀請到來自高雄的書法名家余天賜老師。

潘秘書長表示，「七」指馬在十二生肖中排序第七，七喜也代表七種不同的喜事與祝福，象徵「幸運好事，迎春順達」之意。此次春聯由白聆老師題詞，並由書法名家余天賜老師揮毫，以蒼勁有力之筆觸，期待國家發展更強而有力，國人更堅毅地迎接新的一年。

潘孟安秘書長說，明年1月1日總統府元旦升旗典禮後，總統將發表新年談話，總統府也將於當日上午9時至下午4時大開放，全國各地的民眾都可前來參觀。

總統府發言人郭雅慧說明，總統、副總統賀年卡致賀對象包括各國元首、副元首、政要、國際友人、海外僑領與中央部會首長、地方政府縣市首長、民意代表，以及學術、藝文、企業界等國內各行業具代表性人士。電子賀卡即日起則將上掛「總統府全球資訊網」首頁，民眾除可於平板電腦、手機等行動載具觀賞，也能透過電子郵件轉寄，與親朋好友共同分享總統與副總統的祝福。

至於總統暨副總統馬年春聯及紅包袋將自115年1月31日（星期六）起至2月13日（星期五）止，配合總統府開放參觀活動發送給來府參觀民眾，除1月31日開放參觀時段自上午9時至下午4時；每週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至12時。未能前來總統府索取春聯、紅包袋的民眾，可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。福袋將由總統及副總統於春節訪視行程中親自發送，走春行程將於總統府官網公布，歡迎有興趣的民眾把握機會領取，增添新年喜氣。