總統、副總統致贈茂谷柑 花蓮榮家長輩共享甜蜜關懷

花蓮榮家八日獲贈總統賴清德與副總統蕭美琴致送的茂谷柑共一一八箱，轉達對榮家住民長輩及全體職員工的關懷與祝福（見圖）。此次致贈的茂谷柑來自雲林縣嘉東合作農場，品質優良、果實碩大，象徵來自土地最真摯的心意。

水果分送過程中，住民長輩們臉上洋溢笑容，紛紛表達對總統、副總統的感謝之情，有長輩迫不及待剝開品嚐，直呼茂谷柑香甜多汁，吃在口中，暖在心頭，現場氣氛溫馨融洽。

花蓮榮家主任游文勇表示，感謝總統與副總統對榮民長輩的持續關心，這份心意不僅讓住民倍感窩心，讓同仁在照護服務上更具動力。透過這次茂谷柑的致贈，傳遞出政府對榮民及其奉獻的重視與感念，也讓花蓮榮家在新的一年中，充滿甜蜜與希望。榮家將持續用心打造舒適的頤養環境，讓長輩生活得安心、健康有尊嚴。