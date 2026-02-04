總統、副總統2026推薦書單曝光 籲全民用行動支持好書

賴清德總統昨天(3日)到台北國際書展，從漫畫到詩集，一共選購了63本書。總統今天(4日)透過社群平台公布他的書單，當中包括多本探討美中冷戰與保衛台灣的戰略書籍，還有「台灣隊長」陳傑憲的自傳，他也呼籲民眾用行動支持好書，共同支持台灣的出版產業與優秀創作者。

賴清德總統今天(4日)透過社群平台發文指出，他昨天到台北國際書展，從漫畫到詩集一本接著一本，忍不住買了許多書，也看到不少朋友留言詢問他的選購書單，因此他特別整理後公開與大家分享。

總統的書單包括「野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶」、「槍聲（經典版）：台語二二八小說集」、「民主台灣一百年：跨世紀的民主運動」、「圍堵中國：全球抗中新秩序下的中國末路與台灣生存新戰略」及許多與AI浪潮相關的書籍，另外還有「台灣隊長」陳傑憲的自傳、李喬經典小說漫畫套書：告密者＋哭聲等漫畫也入列，一共有63本。

總統表示，他要邀請大家一起挑幾本好書，讓閱讀成為生活的一部分，走近書本，也走進文化，並且用行動支持好書，共同支持台灣的出版產業與優秀創作者。

另外，副總統蕭美琴也透過社群平台推薦了25本書。她表示，繁忙的日常生活中，能有一段時間沉浸在閱讀裡是最好的充電。

蕭副總統指出，愛台灣不只有守護安全，更要感受這塊土地的溫度。因此她的書單裡也有許多關於台灣歷史、產業、飲食的故事；同時，為了走更長遠的路，幾位優秀醫師分享的生命故事與養生智慧，也是她非常重視的領域；還有榮獲「第19屆日本國際漫畫獎」的台灣作品，看見台灣漫畫家以驚人的創作實力，用故事帶著台灣走向世界，真的感到與有榮焉。

副總統說，閱讀能滋養心靈，也能看見更寬廣的世界，她希望大家都能在書海中自在徜徉，帶著滿滿的收穫與能量回家。 (編輯:柳向華)