總統：加速推動防疫一體行動方案 強化應對風險能力

（中央社記者溫貴香台北27日電）總統賴清德今天在健康台灣推動委員會議裁示，「長照3.0」將在明年提前上路，這是政府回應高齡化挑戰的政策；加速推動「國家防疫一體聯合行動方案」，必要時，更要擴增參與部門，提升整體決策與應變效能。

賴總統下午主持健康台灣推動委員會第6次委員會議，衛福部在會中提出「長照3.0」、「國家防疫一體政策」兩項報告；總統府發言人郭雅慧晚間召開記者會，轉述總統會中裁示與結語。

賴總統表示，面對超高齡社會的來臨，「長照3.0」將在明年提前上路，這是政府回應高齡化挑戰的政策。政府要擴大服務對象與內容，並且提升機構量能，減輕家庭照護負擔，同時導入科技，以及強化醫療與照顧的銜接，為照護者提供更完整的支持。

廣告 廣告

因此，賴總統請衛福部會同相關機關，結合更多民間力量，透過制度創新、科技應用、以及社區連結，建立從預防、照護到安寧的完善體系，讓民眾都能夠健康老化、在地安老，實現「活得久，也活得更好」的願景。

總統表示，防疫一體是確保國家安全以及公共健康的重要策略，國家必須持續投入資源強化體系運作。請推動委員會副召集人陳時中繼續協調督導，讓衛福部、內政部、環境部及農業部，依據過往累積的經驗，加速推動「國家防疫一體聯合行動方案」。必要時，更要擴增參與部門，提升整體決策與應變效能。

總統也說，請行政團隊將會議所提出的意見，納入政策參考，繼續努力，提供符合國人需求的長照服務，以及打造更堅實的防疫網絡。

郭雅慧轉述總統會議結語表示，因應人口結構變化、疫病風險的挑戰，政府持續展開前瞻性布局。透過長照3.0將整合醫療及照護體系、善用科技，並且強化社區連結，打造更靈活、更貼近照護需求的服務。

總統表示，「國家防疫一體聯合行動方案」將全方位提升台灣的防疫韌性，這不僅是制度的整合，更是思維的轉變，從部門分工走向跨域協力，從事發應變走向預先整合。透過這項創新制度，持續強化台灣應對風險的能力，為國人提供更加全面的保護。

賴總統說，只要保持交流、納入專業與創新思維，就能一步步邁向「健康台灣」，讓國家的醫療照護品質、防疫韌性不斷提升。（編輯：謝佳珍）1141127