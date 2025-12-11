總統：助弱勢偏鄉青年海外圓夢

賴清德總統昨（十一）日上午出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展記者會，肯定青年以自信與創意展現築夢成果。並指出，今年參加的一四六三位築夢青年的背景與區域分布，發現城鄉之間有些許不平衡，因此明年特別寬列卅個計畫及三百個名額，提供弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子參與。

總統表示，該計畫源於協助青年圓夢的初衷，在行政團隊與國內外合作夥伴的共同投入下，成為協助青年到海外開拓視野、實現夢想的重要平台。政府將持續精進計畫內容、擴大計畫名額，協助弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭青年勇敢追夢。

總統抵達後，首先觀賞青年百億成果影片、聽取圓夢青年代表分享，並與現場貴賓一同進行旗艦計畫傳承儀式。隨後致詞表示，今天非常高興來參加「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展記者會，稍早看到每位發表成果的青年都面帶笑容、充滿自信地訴說築夢過程的點點滴滴，非常欽佩大家的勇氣和認真學習的態度，也為大家豐碩的成果感到驕傲。

總統說，教育部分析今年參加的一四六三位築夢青年的背景與區域分布，發現城鄉之間有些許不平衡，因此明年特別寬列卅個計畫及三百個名額，提供弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子。也感謝所有參與計畫的部會以及海外、國際NGO和學術單位的協助，沒有大家的幫忙是無法達成的。

總統表示，希望以第一年成果發表會作為基礎，未來多傾聽年輕人意見，不斷滾動檢討，讓計畫能更好、更貼近年輕人需要，讓大家發揮所長與興趣。

隨後，總統參觀展區，了解我國青年在海外實現夢想的足跡與成果。