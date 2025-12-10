總統：反對脅迫方式改變區域和平 中國應體現大國責任

（中央社記者溫貴香台北10日電）總統賴清德今天表示，台灣堅定反對用暴力或脅迫方式改變區域和平穩定的單邊行為，中國應該體現大國責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須靠各方促成，中國同樣有責任。

賴總統說，為了維護台灣安全以及台海和平穩定，台灣會堅定維持現狀，也會提升國防力量，和區域民主國家共同維護區域的和平穩定與繁榮發展。

賴總統上午出席2025第20屆「亞洲民主人權獎」頒獎典禮，會前接受媒體訪問，作上述表示。

針對中國連續幾天在日本、韓國周邊進行軍事騷擾，升高區域緊張，賴總統表示，這是非常不恰當的行為，台灣堅定反對用暴力或脅迫方式改變區域和平穩定的單邊行為；他呼籲中國應該體現大國責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方促成，中國同樣有責任。

總統進一步強調，為了維護台灣的安全以及台海和平穩定，台灣會堅定維持現狀，也會提升國防力量，和區域民主國家共同維護區域的和平穩定與繁榮發展。

此外，在野黨昨天再度杯葛新台幣1.25兆元國防特別條例，賴總統表示，台灣是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅應該團結一致對外。

總統說，大家應該都有感受到，中國不僅是對台灣威脅，也施加壓力脅迫周邊的國家，而周邊的國家也紛紛強化國防力量並且進行區域的共同合作。

賴總統表示，在這種狀況下，一來要保護台灣的安全，二來也有責任維護區域穩定，台灣必須提高國防力量，增加國防預算，希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這筆國防特別預算，不應該在程序委員會封殺。

總統說，9日立法院程序委員會已經是第二次封殺，政府希望國防特別條例能排入委員會審查，讓社會了解立法委員審查情況，或者應該刪減、調整的地方，也根據民意進行審查工作，絕對不能迴避台灣在區域和平穩定的重要責任。如果沒有善盡責任，面對中國威脅，會面臨更大困難，希望在野黨清楚知道。（編輯：謝佳珍）1141210