總統「台南市長」第2屬意非陳亭妃？ 謝龍介：是我

國民黨立委謝龍介日前公開表示，總統賴清德對於2026年台南市長選舉的首選人選為民進黨立委林俊憲，第二選項則是謝龍介本人，而非民進黨立委陳亭妃，理由是賴清德擔心若將兵權交給陳亭妃，2028年可能遭到背叛而大失血。這番言論立即引發政壇波瀾，陳亭妃憤怒指責謝龍介介入民進黨內部選舉，而林俊憲則對此說法表示聽不太懂，整起事件展現了台南市長選戰提前開打的政治角力。

國民黨立委謝龍介說，總統賴清德屬意的台南市長人選，第一是立委林俊憲，第二是謝龍介。（圖／TVBS）

謝龍介在公開場合下了戰帖，宣稱2026年要讓台南從綠地變成藍天。他表示自己要「贏得光明正大」，要贏到民進黨心服口服。然而，這番「光明正大」的說法在民進黨可能對手陳亭妃眼中卻不以為然。原因是謝龍介先前透露，有政治觀察者認為賴清德對台南市長選舉的首選是林俊憲，第二選項是謝龍介本人，因為若將兵權交給陳亭妃，2028年恐怕會遭到背叛而大失血；相反地，若是謝龍介當選，林俊憲擔任民進黨總幹事，還能守住基本盤。

陳亭妃對此言論相當不滿，她怒批謝龍介用所謂的內幕來傷害賴清德總統。陳亭妃質疑謝龍介為何不演了，直接介入民進黨初選，並認為是因為謝龍介最害怕她，害怕六戰六輸給她。面對這些指控，謝龍介則駁斥表示，民進黨兩位委員在台南市的初選砍得刀刀見骨，相互指控對手跟國民黨合作，但國民黨絕不會做這種事。

而被謝龍介稱為賴清德首選的林俊憲，對於謝龍介的說法態度相當微妙。林俊憲表示尊重謝龍介的分析，但認為他說的政治分析有點深，聽不太懂他的意思是什麼。

值得注意的是，藍營內部的選戰氛圍似乎不比綠營強烈。以表態爭取國民黨提名的前立委陳以信表示，相信以謝龍介的草根魅力，加上他自己的學經歷及論述，會讓國民黨吸引更多中間選民，這是國民黨把餅做大的過程。這番言論似乎也暗示陳以信可能不是爭取台南市長，而是有其他政治盤算。

