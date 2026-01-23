總統：台灣不容協助侵略者 願與澤倫斯基交換訊息
（中央社記者溫貴香台北23日電）烏克蘭總統澤倫斯基指俄羅斯仍能取得來自台灣等地的電子零件，製造飛彈。總統賴清德今天說，台灣願意就打擊第三地轉運、隱匿貨品最終目的地等違法行徑，與澤倫斯基交換更多資訊。他強調，任何協助侵略者，或違反國際禁運或出口管制規定，都是台灣所不容。
澤倫斯基在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會發表演說，批評歐洲無力阻止俄羅斯侵烏，也怯於應對其他威脅。他同時指俄羅斯仍能取得台灣等地的電子零件，製造飛彈。
賴總統上午出席「2026電器空調影音3C年終購物展」開幕前接受記者訪問表示，台灣長期與國際夥伴合作、堅定支持烏克蘭，推動人道救援並且協調對俄羅斯的制裁。台灣樂意就打擊第三地轉運、隱匿貨品最終目的地等違法行徑，與澤倫斯基交換更多資訊。
總統表示，也有台灣青年為捍衛烏克蘭的自由而犧牲生命。台灣立場很明確，任何協助侵略者，或違反國際禁運或出口管制規定，都是台灣人民及政府政策所不容。
賴總統請澤倫斯基把訊息給台灣，台灣願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，以保護烏克蘭。
總統強調，烏俄戰爭結束之後，台灣願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列。總統也祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平，讓烏克蘭的人民儘速離開戰火。（編輯：萬淑彰）1150123
