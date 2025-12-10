總統：台灣有重要責任 盼在野黨理性面對國防特別條例
針對在野黨否決「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」列入立法院議程一事，賴清德總統今天(10日)上午在出席亞洲民主人權獎頒獎典禮前受訪表示，面對中國威脅，政府不僅要保護台灣安全，也有責任維護區域穩定，因此希望在野黨理性務實面對特別預算，也期盼在野黨能清楚知道台灣在區域有「不能迴避的重要責任」，必須善盡這份責任。
新台幣1.25兆元的軍事採購特別條例再度因為在野黨的否決而未被立法院程序委員會列入院會議程。賴總統表示，民主國家對內競爭難免，但對於外來威脅應團結一致對外。他指出，大家都應感受到中國不僅威脅台灣，也施加壓力脅迫周邊國家，周邊國家也紛紛強化國防力量並進行區域共同合作，在此情況下，政府要保護台灣安全，也有責任維護區域穩定，因此必須提高國防力量、增加國防預算，他希望在野黨、立法院都應理性務實面對這筆國防特別預算，不應在程序委員會就將其封殺。
總統指出，立法院程序委員會已是第二次封殺，但政府希望特別條例能進入委員會審查，讓社會可以了解立委審查情況，也讓社會清楚了解與共同支持；若有應刪減與調整之處，也可根據民意進行審查工作，總統說：『(原音)但是我們絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任，如果說我們沒有善盡我們的責任的話，在面對中國的威脅時候，我們會面臨更大的困難，我希望在野黨能夠清楚的知道。』
另關於中國近期在東亞海域的軍事動作，總統直批這是非常不恰當的行為。他強調，我國堅定反對使用暴力或脅迫方式改變區域和平穩定的單邊行為，同時呼籲中國應體現大國的責任，因為和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須依靠各方促成。為維護台灣的安全及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀，並提升國防力量，與民主國家共同維護區域的和平穩定與繁榮發展。
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
兩大集團開戰？電池廠大火血虧百億！台泥「求償46億」中鼎不服反擊
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台泥（1101）旗下三元能源科技電池廠今年7月14日發生大火，損失逾百億元。台泥集團主張施工與監造單位有責，向中鼎（9933）及...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 21
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
中山站百貨頂樓驚見神秘巨洞 網KUSO：冰淇淋架、飲料架
位於台北市捷運中山站的百貨頂樓有一個神秘的巨型圓洞，乍看很像飲料杯架，吸引不少逛街民眾的目光，貼文曝光後，許多人對這個巨洞的用途感到好奇，並在社交媒體上討論其可能的功能。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 348
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1107
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 小時前 ・ 111
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
特斯拉熱銷 訂單排到明年
關稅沒影響，特斯拉（Tesla）台灣新車賣光光，本季將大量交車、年增近七成，訂單已排到明年。台灣特斯拉昨（9）日表示，T...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 439
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 215
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 5
周杰倫〈恆星不忘〉MV又在走路 遭網製迷因本人親回應了
【緯來新聞網】亞洲天王周杰倫近日參與F3成員言承旭、周渝民、吳建豪和五月天阿信的新曲〈恆星不忘For緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 138
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 68
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 31 分鐘前 ・ 11