總統：台灣有重要責任 盼在野黨理性面對國防特別條例

針對在野黨否決「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」列入立法院議程一事，賴清德總統今天(10日)上午在出席亞洲民主人權獎頒獎典禮前受訪表示，面對中國威脅，政府不僅要保護台灣安全，也有責任維護區域穩定，因此希望在野黨理性務實面對特別預算，也期盼在野黨能清楚知道台灣在區域有「不能迴避的重要責任」，必須善盡這份責任。

新台幣1.25兆元的軍事採購特別條例再度因為在野黨的否決而未被立法院程序委員會列入院會議程。賴總統表示，民主國家對內競爭難免，但對於外來威脅應團結一致對外。他指出，大家都應感受到中國不僅威脅台灣，也施加壓力脅迫周邊國家，周邊國家也紛紛強化國防力量並進行區域共同合作，在此情況下，政府要保護台灣安全，也有責任維護區域穩定，因此必須提高國防力量、增加國防預算，他希望在野黨、立法院都應理性務實面對這筆國防特別預算，不應在程序委員會就將其封殺。

總統指出，立法院程序委員會已是第二次封殺，但政府希望特別條例能進入委員會審查，讓社會可以了解立委審查情況，也讓社會清楚了解與共同支持；若有應刪減與調整之處，也可根據民意進行審查工作，總統說：『(原音)但是我們絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任，如果說我們沒有善盡我們的責任的話，在面對中國的威脅時候，我們會面臨更大的困難，我希望在野黨能夠清楚的知道。』

另關於中國近期在東亞海域的軍事動作，總統直批這是非常不恰當的行為。他強調，我國堅定反對使用暴力或脅迫方式改變區域和平穩定的單邊行為，同時呼籲中國應體現大國的責任，因為和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須依靠各方促成。為維護台灣的安全及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀，並提升國防力量，與民主國家共同維護區域的和平穩定與繁榮發展。