總統：台灣產業實力是關稅談判關鍵 付出代價較日韓小

（中央社記者賴于榛台北27日電）台美關稅談判底定，獲致對等關稅15%不疊加等共識。總統賴清德今天說，除政府與談判團隊共同努力，台灣科技產業的實力也是關鍵因素，談判付出的投資代價也比日本、韓國承諾的5500億美元、3500億美元來得小，且是由台灣企業自主投資。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、雙向投資，以及台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，正等待簽署台美對等貿易協定（ART）。

台美關稅談判已有共識，賴總統今天藉由民視新聞「台灣最前線」專訪，參訪亞洲最大、全球前3大工業級活動扳手廠伯鑫工具，並說明談判重點。

賴總統說，美國對等關稅對台灣傳統產業，特別是中小微企業影響非常大，如今談妥為15%不疊加，拉平了台灣跟韓國、日本、歐盟的競爭條件，進入公平的賽道，因此他將與行政院長卓榮泰分別進行中小企業關懷之旅，了解業者還需要政府如何協助，才能夠持續長期發展。

賴總統表示，台灣手工具、機械業者、汽車零組件等輸美關稅在21.5%至25%左右，如今都降至15%而且沒有疊加，對業者而言幫助還滿大，且對比泰國、越南、馬來西亞、印度也都具有相對優勢。伯鑫工具總經理吳傳福說，先前暫行關稅期間，客戶都還在觀望，如今關稅底定，也都陸續下單。

對於台灣成功爭取15%對等關稅不疊加，賴總統說，行政院副院長鄭麗君提出有別於韓國、日本的台灣模式，就是拿台灣科技產業、製造業做後盾去跟美國談判，雖然部分外界質疑15%與日韓相同，但事實上，台灣過去輸美關稅是比日本、韓國、歐盟輸美關稅要來得高，現在則是拉平，且美國對台灣的貿易逆差也比較高。

在投資金額部分，賴總統表示，台灣付出的代價比較小，因為日本承諾是5500億美元、韓國承諾是3500億美元，而且投資項目都不操之在己，尤其日本投資項目要由美國籌組委員會決定，且攤本之後9成利益歸美國政府，但台灣2500億美元的企業投資，是由企業自主提出投資項目。

賴總統說，雙向投資部分，除台灣籌組台灣國家隊投資美國，美國未來也會有國家隊投資台灣，將有助於平衡台美貿易逆差，以及強化台美經貿投資產業進一步合作。

回顧談判歷程，賴總統表示，除要感謝鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，曾任立委、駐美代表的副總統蕭美琴這次也畫龍點睛，將台灣送出去的談判方案取名為「黃金計畫」，且封面金光閃閃，贏得美國政府的肯定。

總統說，卓榮泰則是從川普競選時就全程掌握所有狀況，並率領行政團隊2天內就提出受關稅影響的中小企業照顧方案，擬定人才培育、升級獎勵、安定就業、盤點受衝擊產業等目標。

賴總統說，關稅談判過程，談判團隊赴美實體磋商時，在台灣的政府團隊無視時差全員待命，提供即時幫助，讓談判團隊能夠在第一線很快速因應美國提出來的各種問題，也曾發生有人整夜沒有睡的情況，但是大家戰鬥力都很強，一路撐過來。

對於去年7月沒能進入總結會議，賴總統說，其實台美共識很早就獲得，但因種種客觀的因素，一直沒有辦法進行總結談判，眼看日韓已經談妥，的確很有壓力，後來政府運用各種管道讓美國在當時願意提供一個暫行稅率20%，而非最早的32%，加上半導體產業、電子零組件產業、資通訊產業其中當時也還有20大項是維持免稅，他認為基本上美國對台灣還滿支持的。

賴總統也透露會議的糧食補給，他說，談判歷程漫長，從夏天談到秋天，再從秋天到冬天，因此先前夏天會議桌上會有台南的芒果，晚間則會吃燒餅油條與永和豆漿。（編輯：謝佳珍）1150127