總統：台灣站穩非紅供應鏈位置 經濟新局已開啟

（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德今天表示，面對當前動盪不安的國際局勢，台灣不僅屹立不搖，更在全球供應鏈重組與民主陣營布局中，站穩「非紅供應鏈」位置，經濟新局已經打開。在台美關稅談判達成共識後，總統提到台灣的經濟戰略，他強調，台灣企業不怕競爭，只要公平。

總統上午出席「2026 CWEF天下經濟論壇」致詞表示，當前世局確實動盪不安，容易讓人心慌眼茫，看不清方向。俄烏戰爭和以哈戰爭接續發生，但台灣仍屹立不搖，台海仍維持相當程度的穩定，外資更大舉投資台灣。事實上，在Covid-19疫情後，因地緣政治持續動盪，全球產業供應鏈由長變短，民主陣營積極尋求「非紅供應鏈」，而台灣正是這條可信賴且安全「非紅供應鏈」的據點。

總統提到台美對等關稅談判政府全程掌握近日結果出爐，台灣與主要競爭國家如日本、韓國站在同一起跑點。他表示，台積電董事長魏哲家前往美國白宮，宣布對美再投資1000億美元之後，回到總統府跟他一起開記者會，在這場記者會中，魏哲家講了一句話。魏哲家說，台積電不怕競爭，只要公平。

總統強調，在台灣的企業，不僅台積電不怕競爭，每一家企業都不怕競爭，只要公平就好。台灣跟韓國、日本、歐盟拉平公平的條件，就是台灣企業最大的機會。他並說，去年即使身處充滿不確定性的環境，台灣人民與企業仍交出一張亮眼的成績單。

總統以「天時、地利、人和」3大方向分享產業布局的策略。就「天時」而言，面對全面智慧化時代，為確保下一個世代競爭優勢，行政院推出「AI新十大建設」；推動人才培育、「智慧創新算力中心」、「國網雲端算力中心」與穩定電力供應等4大基礎建設，同時發展量子科技、矽光子與機器人3項關鍵技術。讓台灣生活更便利、行政更具效率，也讓國家更有競爭力。

在「地利」方面，總統說，中國對台灣構成威脅，政府除年度國防預算外，也提出為期8年總額1.25兆元的國防特別預算，要打造「台灣之盾」、建立智慧化的國防體系，並推動「國防工業」。

他指出，全世界有能力打造自主國防工業的國家不超過10個，台灣絕對有這個條件，也是其中被點名的國家之一，絕對不能妄自菲薄。

在「人和」方面，他提到，台灣因為中國的阻撓，在國際上處處打壓，即使台灣的條件都符合，是成熟的經濟體、也是民主自由法治國家，重視智慧財產權，可以為區域經濟帶來貢獻，但要參加多邊的區域經濟有其困難性。因此，前總統蔡英文開始至今，台灣積極強化雙邊關係。

總統說，已跟美國簽署首批「21世紀貿易倡議」，也簽訂了「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），台美將在此平台上進一步深化雙邊經濟合作，在對等關稅談判的條件下深化台美經貿合作。此外，台灣與英國簽訂了「提升貿易夥伴關係」（ETP），去年在此架構下，簽署投資、數位貿易、能源與淨零排放等3項協議；也與日本簽訂數位貿易協議。

總統表示，政府會持續強化台灣跟國際主要貿易夥伴的關係，讓台灣不僅可以站得穩，也可以走得遠；讓企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。希望太陽不管從什麼時候升起、在什麼地方升起，都可以照得到台灣企業，這就是台灣的經濟戰略。

總統強調，台灣已經走到世界，走上世界舞台，也已經走進舞台的中心。台灣有能力可以讓國家更好，也有能力推動世界的進步繁榮發展。國際社會肯定台灣，大家也要對自己的國家有信心。期盼團結合作，共同的目標就是讓未來的台灣比現在更好，給年輕的一代一個更好的國家。（編輯：蘇志宗）1150122