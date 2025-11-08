總統：台灣與歐洲志同道合朋友 堅定站在一起捍衛民主
（中央社記者溫貴香台北8日電）總統賴清德今天表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲和其他志同道合的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。
蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下，歐洲時間7日下午現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。
賴總統下午在社群平台X以英文發文表示，誠摯感謝IPAC邀請蕭副總統在歐洲議會舉行的IPAC大會發表演說，作為國際社會可信賴的夥伴，台灣將與歐洲及其他理念相近的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。
總統府表示，蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下訪歐，預訂9日上午6時許返抵桃園國際機場國賓門，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭副總統將在國賓門發表簡短談話。（編輯：林克倫）1141108
