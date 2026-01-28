總統：台灣身處捍衛民主自由第一線 沒有鬆懈本錢

（中央社記者溫貴香台北28日電）總統賴清德今天主持將官晉任授階典禮時強調，面對國際局勢快速變化與灰色地帶威脅，國軍須持續精進實戰訓練，結合科技與人工智慧，打造「有效、可恃、現代化」的防衛力量，確保國家安全。台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，沒有鬆懈的本錢。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹等人陪同下，主持2月份將官晉任授階典禮。

總統表示，晉任是國家對將官們在過往職務上努力付出的肯定，未來務必以專業的領導力、務實的作風，擔負起守護國家的使命。

總統逐一恭喜晉任者，包括許志中晉任中將，許志中曾經擔任艦隊作戰及海軍計畫主管要職，是海軍戰術整合與多域聯合作戰的重要推手。陳健中、盧建仲、林健源、徐文龍，4位晉任少將。無論是在輪型戰車研發、兩棲船塢運輸艦監造、水下戰備偵巡及艦隊區域防空等各項任務，都全力以赴，達到提升國防自主量能、落實實戰經驗，以及建構堅實國防智庫等目標。

賴總統強調，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張。面對現代化戰爭型態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢。

總統說，身為國軍的領導幹部，必須持續精進，不僅要強化部隊的基礎訓練與聯合演訓量能，更要帶領部隊，轉向更務實、更具彈性的實戰訓練。同時靈活發展各種克敵政策，運用科技與人工智慧，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量。讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉。

總統表示，再過不久就是農曆春節，然而守護國家安全沒有假期，國軍官兵仍須堅守崗位。他感謝每一位國軍的家人，做國軍最堅強的後盾，也勉勵晉任將官，把榮耀放在肩上、把責任放在心上，把戰力落實在每一天的訓練裡面。國軍越強大，國家就越安全。（編輯：萬淑彰）1150128