總統：台美關稅底定 政府930億特別預算續挺產業

（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天表示，台美對等關稅談判底定後，政府將持續以新台幣930億元特別預算，以及每年100多億預算與AI新十大建設，協助中小企業升級轉型，更有競爭力。總統呼籲工具機與零組件產業界投入國防、太空與機器人3大工業，讓產業發展對接國家發展，創造雙贏。

賴總統下午在總統府秘書長潘孟安、經濟部長龔明鑫等人陪同下，接見台灣工具機暨零組件工業同業公會。他致詞表示，工具機產業是台灣製造體系不可或缺的關鍵環節，從精密零組件到完整系統，支撐起各行各業的生產升級，也串聯台灣整體的產業競爭力。

他說，近幾年來，大環境趨於嚴峻，不管是地緣政治變化、產業鏈重組，或者是新的貿易競爭、新的貿易規則，帶來相當的挑戰。台美關稅談判底定，關稅由32%、24%，到現在確定15%且不疊加，告一段落之後，政府該做的事情也會持續推動。

總統表示，當初為了因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰帶領團隊聽取業界意見，編列930億特別預算，4面向協助產業，包括金融支持、研發支持、開拓國際市場、安定就業。

他說，另外政府每年編列100多億元協助中小企業申請轉型預算，在龔明鑫的領軍之下，也會持續推動，協助各中小企業數位轉型、淨零轉型，也協助各產業開拓更寬廣的國際市場。

總統表示，為了協助各中小企業順利數位轉型，行政院最近提出AI新十大建設，包括4項基礎建設、3項關鍵科技，要達到3項目標，其中1個目標就是要協助100萬的中小微型企業，順利導入人工智慧，達到數位轉型的目標，更有競爭力。

總統希望，工具機與零組件產業公會未來跟國家發展政策對接。目前正在推動國防工業自主，分8年編列1.25兆元，目的有3個，第1是打造「台灣之盾」，第2建立人工智慧化的攻防體系，第3扶持國防工業，希望業界投入。

第二個是太空產業工業。總統表示，福衛八號是由台灣自製的人造衛星，固然還沒有辦法自主發射，但是假以時日，人造衛星不會只有福衛八號，陸續還有人造衛星會發射。目標不僅僅是探測衛星，未來希望走到低軌道通訊衛星。

第三個是機器人，總統表示，台中已經成立機器人產業大聯盟，他鼓勵工具機零組件產業投資這個領域，讓產業發展的目標跟國家發展的方向結合，創造雙贏。一方面國家預算可以幫助升級轉型，產業升級轉型的力量也可以進一步回饋國家需求，立足台灣、布局全球、行銷全世界。（編輯：萬淑彰）1150120