總統：台美關稅談判成果有助台灣布局全球 籲朝野支持

台美關稅談判結果出爐，賴清德總統今天(16日)表示，談判團隊取得關稅調降為15%且不疊加、232關稅取得最優惠待遇等四大目標，他要感謝談判團隊的辛勞，也相信這將有助於台灣的產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。總統呼籲國人團結合作，也期盼朝野黨團支持這份談判協議，讓台灣一起大步向前。

台美關稅談判達成包括對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等多項結論。在談判團隊對外說明成果後，賴清德總統16日出席「台中百工百業博覽會」時對此發表談話。

總統表示，台美對等關稅已經底定，我方承諾政府將協助台灣企業投資美國2,500億美元，台灣的政府也將運用信用保證支持台灣的金融機構授信台灣企業赴美投資額度2,500億美元。

總統說明，談判團隊取得四個目標，第一是對等關稅降為15%不疊加，這是美國主要貿易逆差國包括日本、韓國、歐盟相同的待遇，提供台灣傳統產業銷往美國一個好的機會。第二個目標是232關稅取得最優惠待遇，他表示，台灣是全球第一個爭取到美國同意，後續赴美投資的企業在半導體或半導體衍生性商品可以在一定額度內免稅，額度外也可以得到最優惠的稅率。

總統表示，第三個目標是「台灣模式」得到美國的支持，後續美國會針對土地取得、水電基礎設施等部分協助台灣，讓台灣赴美投資的企業能夠形成群聚，這將有助於台灣企業與美國企業在研發設計及廣大市場的合作，讓台灣產業可以進一步融入美國的經濟結構。第四個目標則是不僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣，他相信台美經貿合作將更緊密。總統說：『(原音)投資對象包括半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、次世代的通訊產業，還有生物醫療科技產業等等；換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏來發展。』

總統特別感謝談判團隊的辛勞，並肯定這次的談判成果更有助於台灣產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。總統表示，他期盼國人能夠團結合作，也希望朝野黨團支持這份談判協議，讓台灣一起大步向前。(編輯：陳士廉)

