總統：一味接受侵略者主張 不可能得到真正和平

（中央社記者吳書緯、溫貴香台北29日電）總統賴清德今天和青年對談時表示，目前台灣的兩岸和平政策，是希望能透過實力取得和平，若國家沒有足夠的力量來捍衛國家利益，只是一味地接受侵略者主張，不可能得到真正的和平。

賴總統下午出席今周刊所舉辦「總統與青年論壇」，與來自全國各地200多名高中生互動交流，聽取高中生的提案並給予回饋，回答學生事先在網路的提問，以及學生在現場的提問。

針對政府近期提出新台幣1.25兆元國防特別預算，現場學生詢問如何讓青年更瞭解台海的實際風險，以及強化國防與維持和平之間的關係。

總統說，大家對台海兩岸和平非常關注，國際社會也非常關注，台灣以和平為目標、燈塔，民主為指南針，希望兩岸透過交流取代圍堵，對話取代對抗，發展出兩岸和平共榮目標，但交流合作前，台灣要有自己實力。

總統指出，台灣若沒有實力，就很難在交流過程中，保護住國家利益，目前國家的兩岸和平政策，希望透過實力取得和平，透過交流合作取得和平發展，靠實力達到和平目標，因此需要提升國防預算、經濟韌性，同時也要和民主陣營肩並肩站在一起。

總統認為，若國家沒有足夠力量捍衛國家利益，只是一味地接受侵略者的主張，是不可能得到真正和平，歷史上古今中外有很多教訓，必須看到前車之鑑。

另有學生提問，台灣在參與國際組織的優先目標。總統表示，最優先要加入的第一個是世界衛生組織（WHO），因為關係到人民健康，也會影響全球防疫，防疫像一張網，如果台灣沒有加入世界衛生組織的防護網，容易成為漏洞。

總統說，第二個應該申請加入的是國際民航組織（ICAO），如果台灣無法取得飛安資訊，或在跟各國談判航線時無法得到公平對待，對台灣飛行安全不利。

第三個是國際刑警組織（INTERPOL），總統指出，現在很多跨國犯罪，如果台灣被排除在外，詐騙的人跑到其他國家，將難以發揮力量將對方繩之以法，若有國際犯罪者來台灣，而台灣卻不知道，且還在台灣境內犯罪，也會對社會安定有很大影響，所以「應該優先擇定對台灣人民健康、安全、社會安定息息相關的組織來加入」。

學生關切，台灣目前沒有核電情況下，如何確保不缺電。總統表示，經濟部已核定台電核電廠現況評估報告，核一廠不具再運轉可行性，核二、三廠評估具有再運轉可行性，台電明年3月前會提送核安會核二、核三廠再運轉計畫，同時以1.5至2年內自主安全檢查。

總統指出，核電要不要延役，政府交給專業、科技，第一要確保安全無虞，第二是核廢料要有解，第三是社會要有共識，以這3個原則進行各項必要程序。（編輯：林克倫、張均懋）1141129