總統：啟動健康台灣深耕計畫 讓國人活得更健康

（中央社記者沈佩瑤台北8日電）迎戰超高齡化社會，總統賴清德上任以來持續推動「健康台灣」國家重要政策，他今天說，將透過提高健保總額、啟動5年共489億元「健康台灣深耕計畫」，讓國人活得更久更健康。

中華民國醫師公會全國聯合會今天下午舉辦第78屆醫師節慶祝大會，賴總統出席致詞，感謝醫界的辛勞與奉獻，並頒發終身醫療奉獻獎、台灣醫療典範獎、行醫滿70年資深醫師，肯定他們長期在醫療工作上的無私奉獻。

賴總統細數自己從政以來，從國代、立委、市長、院長、副總統到總統，理念始終如一。他提到，目前國人平均壽命約80歲，但不健康年數仍約8.4年，意即平均有10%的時間是處於不健康狀態，政府與醫界及社會各界應共同努力，讓國人「活得長、更要活得健康」。

廣告 廣告

賴總統指出，醫療服務經費充足是提升品質的關鍵，這2年健保總額都採高推估5.5%成長率計算，明年度健保總額實質規模預計達到新台幣1兆82億元，未來這些預算將應用在提升醫療服務品質，更新設備與人才培訓，也鼓勵醫療院所為員工加薪，改善工作條件。

賴總統表示，過去公立醫院同仁的專業加給低於一般公務機關，衛福部發現問題後立即調整拉齊，約可加薪5%。今年公立醫療院所同仁整體加薪幅度約8%，盼留住醫療人員，並希望私立醫療院所能比照辦理。針對繁複、耗時較長的醫療行為，給予較高點值，期許內、外、婦等各科都能找到足夠人力。

賴總統說，政府推動「健康台灣深耕計畫」，規劃5年合計約投入489億元。賴總統表示，透過這項計畫，盼協助醫界長期發展，無論醫院層級、位於都會或偏鄉，甚至是醫師公會或各醫學會，都可以依照自身面臨的醫療服務情況提出計畫申請專案支持，解決第一線的醫療問題。

賴總統最後表示，「健康台灣」國家政策不僅包含醫療，也涵蓋營養、心理健康、運動等各面向，政府將會一一推出具體措施，讓全國民眾都能實際感受到生活在臺灣不只是經濟愈來愈好，也能愈來愈健康。

衛福部長石崇良致詞時則補充，深耕計畫目前已核定超過約253件計畫、金額高達112億，未來將跟健保總額變成雙引擎，透過健保總額提升整個照護品質跟醫療韌性，再透過深耕計畫扎根，讓整個醫療體系轉型，面對未來高齡化所帶來的挑戰，再加上各界共同攜手合作努力，相信健康台灣的願景一定都能逐步實現。

醫師公會理事長陳相國表示，在國際情勢變幻莫測、台灣醫療衛生體系不斷進步改革之際，全聯會持續積極擔任政府與醫界、政府與民眾之間的溝通橋樑，且是醫師最堅實夥伴，始終以「增進醫療技能，共謀全體醫師權益提升」為宗旨，並以「守護全民健康及醫界專業，促進醫療與公衛環境健全」為己任。（編輯：林恕暉）1141108