總統：國防、生技產業與亞資中心可望成未來護國神山

（中央社記者楊堯茹台北28日電）總統賴清德接受電視專訪時說，台灣未來下一座護國神山產業可能是涵蓋航太、衛星通訊、無人載具的國防產業，尤其台灣無人機產品已融入美國、法國產業鏈；而生物科技產業、亞太資產管理中心可能是未來第二與第三座護國神山產業。

賴總統日前接受三立新聞「話時代人物」專訪，今天晚間播出。主持人問及，根據中國時報報導，台灣無人機最大買家是波蘭，來台掃貨6成，台灣國防產業自主進程為何。

賴總統表示，台灣向來有台船、漢翔，研發有中科院、修復有亞航等，有相當好的重工業基礎。未來國防自主範圍要擴大，包括航太、衛星通訊等；更進一步是無人機，包括水面無人艇、水下無人潛艇、機器人等方向，台灣產業已做好準備。

廣告 廣告

賴總統說，以機器人產業為例，在智慧機械大本營的中部，已有百家企業成立「機器人大聯盟」；嘉義縣則有台灣無人機產業聯盟。

賴總統提到，台灣無人機產品已融入世界第一及第二大產業鏈，分別是美國Skydio的產業鏈以及法國Parrot的產業鏈，相信未來台灣國防工業自主的產品行銷全世界，是非常有可能的。

被問及除了台積電，台灣未來還有什麼可能是護國神山。賴總統感謝台積電創辦人張忠謀及歷任董事長，帶動台灣產業升級；賴總統強調，台積電領頭羊效應非常明顯，贏得國際社會對台灣的重視。台灣護國神山不是只有半導體產業，還涵蓋資通訊與電子零組件等產業。

賴總統指出，他上任後聚焦「五大信賴產業」（半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊）。其中，國防工業很可能成為台灣下一座護國神山。

總統說，生物科技產業也可能是下一座護國神山。近年透過國家政策、預算以及法令修改，台灣的生物科技產業產值一年新台幣近8000億元，相信很快就會破兆元。

賴總統表示，前總統馬英九任內經濟成長率有2.8%；前總統蔡英文任內達到3.2%，卸任時股市是23000多點，她任內漲了155%，蔡總統任期最後一年經濟成長率5.31%；今年台灣更好了，經濟成長率上看7.37%。

賴總統說，台灣這幾年不斷累積財富，證券、銀行、保險（三業總資產）從蔡總統接任之初的40兆元，現在已超過130兆元，這些錢要好好運用，因此行政院長卓榮泰提出「亞太資產管理中心」。

賴總統認為，簡單說是要把錢留在台灣，不然錢跑去國外，大家的孩子再去國外上班。倒不如自己管錢，提供更多、更好、更高薪的工作。因此，亞太資產管理中心未來也可能成為台灣另一個護國神山。（編輯：蔡素蓉、楊蘭軒）1141228