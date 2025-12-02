總統：在野黨準備接受中國要求 台灣恐成愛國者治台

行政院所提出的1.25兆國防特別預算條例遭在野黨聯手封殺，賴清德總統今天(2日)接見「北美各地台灣會館訪問團」時表示，面對中國對台威脅加劇，台灣提高軍事預算，才有力量抵抗中國進一步的進攻，不過在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求，未來恐成「愛國者治台」。總統強調，他的使命就是確保台灣安全，讓子孫能世世代代在台灣生存。

賴清德總統2日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，向海外僑胞說明政府的施政方向與成果，並強調他身為總統有三大使命，第一是讓國家更安全，第二是發展經濟，第三則是照顧人民。

面對行政院所提出的新台幣1.25兆國防特別預算條例遭在野黨聯手封殺、在立法院暫緩列案；總統表示，前總統馬英九時代認為，只要不增加國防預算，就可以得到中國的善意回應，但從今天的角度看來，這個情形並未發生。

總統指出，馬英九任內國防預算不斷減少，連GDP的2%都不到，但中國軍事預算卻在馬英九執政的8年期間不斷增加，對台威脅也越來越強烈，直到前總統蔡英文上任後才改變策略，國防預算增加至GDP的2.4%至2.5%，成長一半以上。

總統表示，面對中國的威脅，台灣一定要堅持理念，不能放棄主權，為此，他最近提出8年內將投入1.25兆的國防特別預算，要強化戰力，打造「台灣之盾」，以抵抗中國進一步的進攻。不過，在野黨卻準備要走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識。

總統說，中國國家主席習近平說得很清楚，所謂九二共識一個中國原則的台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，如同現在「愛國者治港」一樣，也就是要參選香港民主議會的議員，要中國人批准，他們挑選的愛國者才可以選舉，台灣一旦走向香港這條路，將可惜了過去所奠定的民主成果。

總統進一步指出，現在有些嫌棄台灣的國民黨人士，他們在中國眼中也不是愛國者，愛國者是要把台灣推向急統，但他身為總統，他會確保台灣的安全。總統說：『(原音)很多在罵民進黨、嫌棄台灣的人不是愛國者，在中國眼中他們也不是愛國者。愛國者就是要把台灣人變成中國人，認定台灣和中國是同個民族，走向急統的人才是。所以今天當總統，得到台灣人民的支持，我的使命就是要確保台灣安全、維持台灣的民主自由，讓我們的子孫能夠世世代代在這裡生存。』

總統並說，馬英九執政時期宣稱有「兩岸和平紅利」，但中國武力不斷增加，對台威脅越來越急迫，不僅沒有紅利，也沒有所謂的和平，馬英九開放陸客來台、兩岸簽訂ECFA(海峽兩岸經濟合作框架協議)，經濟成長率平均2.8%，蔡英文任內平均則有3.2%。

總統說，台灣今年的經濟成長率有望達到7%，不僅是亞洲四小龍第一名，還贏過日本、美國、歐盟平均值，也贏過壞鄰居中國，最大的原因是馬英九要把台灣經濟鎖進中國，但蔡英文任內開始把方向轉為走向世界，「賺世界的錢比賺中國的錢還要容易。」

總統最後表示，民進黨執政不只對民主、對國家保護有貢獻，對發展經濟也很內行，更落實對人民的照顧，他期盼大家繼續共同為台灣打拚。