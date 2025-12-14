總統：宗教團體是防衛韌性重要力量

賴清德總統14日出席「一貫道白陽祖師傳道120周年紀念感恩大會」，提到宗教團體是防衛韌性關鍵，盼綿密的道場成避難據點。（蔡依珍攝）

賴清德總統14日出席「一貫道白陽祖師傳道120周年紀念感恩大會」，期許宗教團體成為建構「全社會防衛韌性」的重要力量，在災變發生時，綿密道場網絡能轉化為緊急避難與物資集散據點。立法院長韓國瑜也受邀出席，但提前離開，2人錯身而過並未碰面。

「看到這麼多道親齊聚一堂展現凝聚力，正是台灣社會最珍貴的資產！」賴清德致詞時細數一貫道從白陽祖師傳道開始歷經風雨，最後在台灣開花結果，將大道種子傳播到全球80多個國家，讓世界看見台灣軟實力。

他除了感謝一貫道對台灣社會的貢獻，強調宗教信仰是台灣社會安定的力量，無論在偏鄉教育、弱勢關懷或災害救助，都能看到一貫道伸出援手，「這種行善精神正是台灣最美麗的風景！」

「我一定盡我所能，率領國人確保台灣的安全！」賴清德承諾會確保台灣安全、致力經濟發展，讓全民共享經濟果實，並效法一貫道精神救助弱勢。接著他話鋒一轉，直言當前世界局勢變化大，無論地緣政治挑戰或極端氣候帶來的複合式災害，台灣都面臨嚴峻考驗，政府正積極推動「全社會防衛韌性」，但韌性不只靠軍隊、政府，更要靠民間社會每一分力量，而宗教團體正是建構韌性不可或缺的一環。

賴清德說，一貫道在全台有綿密道場網路、組織嚴謹的志工團隊，以及堅定的信仰與互助精神，平時道場是修身養性、凝聚情感的中心，災變發生時就能轉化為緊急避難、物資集散及心靈安頓的據點。

「台灣是我們共同的母親！」賴清德感謝一貫道長期支持政府防災，期待未來各地道場繼續協助推廣防災觀念，與政府合作建構更堅實的防災體系，當國家需要的時候，不只是心靈後盾，更是穩定社會秩序、協助救災復原的實質力量，呼籲大家攜手同心，讓台灣家園更安全、堅韌。