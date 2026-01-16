總統一定會幫我！陳亭妃：台南要「大贏」 這是2028底氣

被問到與賴清德總統的關係與德意志是否在台南失靈？陳亭妃斬釘截鐵地說，「總統一定會幫我」。（資料照）

被問到與賴清德總統的關係與德意志是否在台南失靈？陳亭妃斬釘截鐵地說，「總統一定會幫我」。（曾薏蘋攝）

民進黨2026台南市長初選昨天落幕，勝出的陳亭妃今接受專訪，被問到與賴清德總統的關係與德意志是否在台南失靈？斬釘截鐵說，「他一定會幫我」。「我對賴清德總統有信心，台南有不能輸的壓力」。

陳亭妃16日接受廣播節目專訪，談到未來對手國民黨謝龍介，陳說，「我太熟悉謝龍介了」；至於會不會擔心選舉最後輸給「藍白聯軍」？陳說，民進黨在台南有很好傳統，8年前她跟市長黃偉哲初選，不論怎麼樣，最後就是站到台上展現團結意志，所以現在自己要扮演一個「大桶箍」。

陳說，初選完，她第一時間就先致電給幫她助選的王世堅，她也馬上打給林俊憲感謝，林蠻快就接了電話，林是可敬對手，彼此也談到是不是排個時間去拜訪，林說不用啦，周五院會甲動就可以遇到。初選總會競爭，兩人在電話當中談的就很自然。

被問到林俊憲輔選陣容堅強，台南6個立委4個（信賴新系）是站在他那邊，選舉時是否擔心會不會出手相助？陳說，其實不會，因為民進黨真的是團結的，今天院會的時候，她也會親自在跟這些立委同事致意、拜託。昨天她也一一打電話給民進黨團議員，「我自己打喔，沒有假手他人喔」，全部都打。

她說，自己不是說母雞，但是說大家本來就要並肩作戰，支持林俊憲的議員也都有接電話，其實沒有問題。

她指出，在台南絕對沒有這些所謂的整合的問題，選舉就是1個過程，可是當初選過了，林也表達這個全力支持，所有的這個議員朋友都是同樣的目標，2026要打贏。也拜託了台南民進黨團的總召，拜託安排時間正式拜會，也打給市長黃偉哲，可不可以排個時間？「他說ok」，也拜託民進黨祕書長徐國勇，就是向曾擔任台南市長的黨主席賴清德總統請益。

昨天總統國防行程，兩人相遇；陳還原，昨天總統10點30分到，她因為準備要看開封，跟記者約11時30分在服務處受訪，為了不想影響總統的行程，所以提前離開，她要先離開就有跟總統說，「總統不好意思」，現在大家都太會做文章了。

被問大家都說，「賴清德不喜歡你，喜歡林俊憲，德意志無法在台南」，「他會不會幫你」？「你跟賴總統的關係怎麼樣」？陳說，「總統一定會幫我、主席一定會幫我」。

她說，站在主席、總統的角度，一定是要選出最強的候選人，只要是最強的候選人，每個人都是未來的戰友，要並肩作戰，不是單打獨鬥。

陳亭妃指出，2026藍白一定會合，現在說不合，都只是在蹭媒體上的聲量，「我認為最後他們一定會合，因為他們合的目的就是在2028」，所以2026台南一定要「大贏」，這是個底氣。要結合更多的正能量，賴總統2028在台南的選票一定要贏過2024，這才是重點。

