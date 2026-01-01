總統：對和平不能存在幻想 籲立院儘速通過國防預算

賴清德總統1日指出，戰爭沒有贏家，和平必須在實力之上，不能對和平存在幻想。2026年是台灣關鍵的一年，呼籲朝野團結，並儘速通過國防預算，讓台灣更有力量能夠守護國家、保障人民安全。

總統賴清德1日發表「2026新年談話」，會後媒體關心中央政府總預算與1.25兆元國防特別預算尚未通過，是否影響國際盟友對台灣自我防衛決心。

總統指出，他肩負三大使命，要讓國家更安全、經濟發展更好、把全國人民照顧得更周延。至於中國對台野心，必須做最壞的打算，也做最好的準備。

總統說，戰爭沒有贏家，和平必須建立在實力之上，投資國防是為了確保和平，他說：『(原音)我要特別強調，和平無價，戰爭沒有贏家。我們對和平固然要有理想，不能夠有幻想。和平一定要靠實力才能夠獲得，不是單憑一紙和平協議或接受侵略者的主張就有辦法達到和平。所以投資國防，就等於在投資和平。』

總統指出，期待在野黨能夠特別基於國家利益、國家安全，儘速通過預算。讓台灣更有力量能夠達到守護國家、保護人民安全的目標。

媒體關心，據美國戰爭部報告，中國以2027年底前對台灣取得「戰略決定性勝利」的能力邁進，總統如何看待未來一年。

總統強調，面對中國對台侵略野心，2026年是台灣相當關鍵的一年，他將積極落實「和平四大支柱行動方案」，將強化國防力量，並且建構經濟韌性，協助台灣企業「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」，以及民主國家強化夥伴關係，維持區域和平。

最後，則是發展穩定、有原則的兩岸關係。總統再度重申，呼籲中華人民共和國正視中華民國存在的事實，在對等尊嚴下，我方樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共榮發展。

總統指出，對於中國軍演，民主國家同聲譴責中國破壞台海和平穩定，但在野黨仍在替中國找藉口。他期盼朝野能夠團結，唯有團結，才不會讓中國誤判有能力侵略台灣。 (編輯:柳向華)