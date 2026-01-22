總統：扶植國防工業 再提1.25兆國防特別預算

賴清德總統廿二日參加一項座談會時，對於面對中國威脅，引用中國古代孟子的名言「國無外患，國恆亡」，以勉勵國人應將其轉化為自救的力量，讓臺灣更安全、更進步、更繁榮。賴總統表示，捍衛國家主權、維護民主自由生活方式、維持兩岸和平發展的努力政府不會改變；在對等尊嚴之下維持跟中國的對話交流、促進和平共榮的承諾也不會改變。但前提是必須擁有堅強的國防。政府除年度國防預算外，也提出為期八年、總額一‧二五兆元的國防特別預算，要打造「臺灣之盾」、建立智慧化的國防體系，並推動「國防工業」。國防工業現在是全世界的顯學，因此為了國家安全，在不對稱戰力下，臺灣一定要大力扶植國防工業。

總統提到，全世界有能力打造自主國防工業的國家不超過十個，臺灣絕對有這個條件，也是其中被點名的國家之一，我們絕對不能妄自菲薄。在Covid-19時期，臺灣能很快的全力生產製造口罩的機器，由此可以看出臺灣工業鏈的健全。從基礎工業到高科技產業，皆是國防工業發展的重要基礎。面對中國威脅，我們不僅要強化國家安全，也要順勢發展國防工業，帶動臺灣經濟進一步升級轉型。因此這筆國防特別預算的功能不單是國防，也有相當大的一部分是在推動產業的發展。

廣告 廣告

總統也提到，臺灣因為中國的阻撓，在國際上處處打壓，即使臺灣的條件都符合，是成熟的經濟體、也是民主自由法治國家，重視智慧財產權，可以為區域經濟帶來貢獻，但要參加多邊的區域經濟有其困難性。因此，從蔡總統開始至今，臺灣積極強化雙邊關係。我們已跟美國簽署首批「二十一世紀貿易倡議」，後續也會持續努力。另外，也簽訂了「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），臺美將在此平台上進一步深化雙邊經濟合作，在對等關稅談判的條件下深化臺美經貿合作。

總統同時提到，臺灣也與英國簽訂了「提升貿易夥伴關係」（ETP），去年在此架構下，簽署投資、數位貿易、能源與淨零排放等三項協議；去年年底也與日本簽訂了數位貿易協議。這幾年來分別與臺灣重點投資的東南亞國家重簽「雙邊投資保障協定」及「避免雙重課稅協定」。政府會持續強化臺灣跟國際主要貿易夥伴的關係，讓臺灣不僅可以站得穩，也可以走得遠；讓臺灣的企業可以立足臺灣、布局全球、行銷全世界。希望太陽不管從什麼時候升起、在什麼地方升起，都可以照得到臺灣企業，這就是臺灣的經濟戰略。最後，總統強調，臺灣已經走到世界，走上世界舞台，也已經走進舞台的中心。臺灣有能力可以讓國家更好，也有能力推動世界的進步繁榮發展。國際社會肯定臺灣，大家也要對自己的國家有信心。期盼團結合作，共同的目標就是讓未來的臺灣比現在更好，給年輕的一代一個更好的國家。