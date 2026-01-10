總統：投入千億創投基金 2040年培育50萬AI人才
（中央社記者溫貴香台北10日電）總統賴清德今天表示，政府去年提出「AI新十大建設」，對AI人才培育不遺餘力，未來在產業端將協助百工百業導入AI，讓100萬間中小微企業透過數位轉型提升競爭力；在人才端將投入千億規模的創投資金，2040年要培育50萬名多元的AI人才。
賴總統上午出席「2026AI人才年會」致詞時表示，AI改變世界已經不是未來式，而是現在進行式，因此對AI人才的培養非常重要，在許多人對AI還心存疑惑時，AI已悄悄改變生產模式及生活方式。換句話說，AI帶來的不僅是工業革命，也是人才升級及生活型態的徹底翻轉。
總統說，台灣何其慶幸，經由幾代人的努力，科技產業已在台灣建立穩固基礎，並在全球高科技產業扮演關鍵角色。回首過去從機械化、自動化到數位化，現在開始要全面推動智慧化；過去台灣硬體製造為台灣打下良好基礎，現在則要著重AI應用，讓台灣在下一個世代確保優勢的競爭地位。
賴總統說，當政府大力提倡AI時，絕對不是要獨厚部分產業，也不是要大家都去學習如何寫程式，而是要培養2300萬人都能成為善用AI的人才。
總統指出，未來善用AI的人才，除了必須提出精準問題、找到合理應用，也要能夠提出解決方案達到創新、創業目標，更要懂得善用AI做管理和決策。無論是理工或人文社會科學出身，只要肯跨域學習，AI一定是個人或企業最好的幫手。
總統強調，為了厚植國家競爭力，確保下一世代競爭優勢，政府在去年提出「AI新十大建設」，除了要建置主權AI和國家算力中心，也要發展矽光子、量子運算和機器人等關鍵技術，最終目標是要建立AI創新創業生態鏈、幫助中小微企業升級轉型，以及打造智慧生活圈，在食衣住行育樂各面向都導入AI。
總統指出，國力不只來自於晶片的「奈米數」，更取決於每一個國民運用AI的深度與廣度。當AI越強大，人文素養就越珍貴。
他提到，政府各部門對AI人才培育不遺餘力，針對公務人員推動人工智慧訓練課程，目的是鼓勵年輕學子和各行各業包括公務人員都要學習AI工具，成為既懂產業知識，又懂AI技術的「二刀流」人才。
總統強調，AI是台灣轉型與成長的重要機會，絕對不能錯過，鼓勵大家勇敢嘗試，運用科技創造價值，政府和學校、企業一起努力，讓每個願意學習、持續精進的人，都能夠在AI時代找到發揮的舞台。（編輯：謝佳珍）1150110
